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Официальная хроника
7 марта 2022  23:55

Макрон: Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу

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К Российской Федерации и ее народу нужно относиться с уважением. Такое заявление сделал Президент Франции Эмманюэль Макрон на своем первом предвыборном собрании — глава государства баллотируется на второй срок. 

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — цитирует французского лидера ТАСС. 

Макрон подчеркнул, что необходимо продолжать диалог с руководителями даже при наличии разногласий, поскольку однажды всем предстоит вернуться за стол переговоров. 

По его словам, нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в создании архитектуры безопасности на континенте.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные государства осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.

#Эммануэль Макрон #спецоперация на Украине
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