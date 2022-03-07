Макрон: Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу

К Российской Федерации и ее народу нужно относиться с уважением. Такое заявление сделал Президент Франции Эмманюэль Макрон на своем первом предвыборном собрании — глава государства баллотируется на второй срок.

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — цитирует французского лидера ТАСС.

Макрон подчеркнул, что необходимо продолжать диалог с руководителями даже при наличии разногласий, поскольку однажды всем предстоит вернуться за стол переговоров.

По его словам, нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в создании архитектуры безопасности на континенте.

24 февраля российский Президент Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные государства осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.