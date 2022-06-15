Макрон: Наступит день, когда Президент Украины должен будет вести переговоры с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизбежности переговоров Киева и Москвы, которые должны состояться после установления режима прекращения огня. Такое заявление французский лидер сделал в ходе визита в Румынию, передает РИА «Новости».

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены Правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал Макрон, добавив, что гарантом безопасности в ходе диалога Киева и Москвы выступят страны Европы.

Макрон также подчеркнул, что европейцы делят один континент, а Россия была, есть и будет его частью.

«Россия — сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», — подчеркнул Макрон.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.