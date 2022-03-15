Макрон намерен в ближайшее время вновь созвониться с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшее время провести новый телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.

«Европа не может быть в безопасности, если она не будет вести диалог с Россией, — заявил глава государства. — Поэтому в ближайшие часы я вновь намерен переговорить с Президентом Путиным».

По мнению Макрона, главная задача — «избежать худшего» при решении украинского конфликта и как можно скорее обеспечить режим прекращения огня и «архитектуру перемирия».

Президент Франции отметил, что в целом удовлетворен ходом переговоров с Путиным. В качестве примера он привел соглашение об обеспечении безопасности атомных электростанций на украинской территории и контроле за их работой со стороны МАГАТЭ.

24 февраля Президент России объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции.