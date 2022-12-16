news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
16 декабря 2022  07:55

Макрон намерен обсудить с Путиным тему с Запорожской АЭС

news_top_970_100

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Французский лидер хочет провести разговор, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ [Рафаэлем] Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений [от станции]», – заявил Макрон. 

Он добавил, что после подготовки он позвонит Путину, чтобы «постараться финализировать это соглашение».

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное