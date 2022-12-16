Макрон намерен обсудить с Путиным тему с Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Французский лидер хочет провести разговор, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано, чтобы финализировать его, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ [Рафаэлем] Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений [от станции]», – заявил Макрон.

Он добавил, что после подготовки он позвонит Путину, чтобы «постараться финализировать это соглашение».