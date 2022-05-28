Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных украинских военных с «Азовстали»

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвали Президента РФ Владимира Путина освободить примерно 2,5 тыс. украинских военнослужащих, сдавшихся в Мариуполе после прекращения обороны завода «Азовсталь». Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца после завершения телефонных переговоров трех лидеров.

Представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в свою очередь заметил, что Шольц и Макрон позитивно оценили «приверженность Президента России к обращению с пленными согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции». По его словам, к украинским военным будет обеспечен доступ представителей Международного комитета Красного Креста, отмечает РБК.

Пресс-служба Кремля, ранее рассказавшая о беседе, не стала упоминать, что Путин, Макрон и Шольц обсуждали обмен пленными между Россией и Украиной. Однако в ее заявлении отмечается, что Президент уверен — Вооруженные силы РФ «строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».

Кроме того, о вероятном участии Красного Креста в процессе обмена пленными сказал Владимир Путин накануне в ходе переговоров с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. На это обратила внимание австрийская сторона.

Министерство обороны РФ 20 мая отчиталось, что территория металлургического комбината «Азовсталь» «полностью освобождена» от удерживавших его украинских военных. По информации военного ведомства, всего с 16 мая оттуда вышли 2439 человек. До этого с «Азовстали» были эвакуированы гражданские лица.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начале ужесточать санкции против России. Вскоре был принят закон о наказании за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.