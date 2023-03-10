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Макрон: Франция и Британия помогут Украине начать контрнаступление
Франция и Великобритания намерены помочь Украине с контрнаступлением. О таких планах государств на встрече с британским Премьером Риши Сунаком заявил Президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — приводит его слова РИА Новости.
Сунак и Макрон встретились в рамках 36-го франко-британского саммита, на котором обсуждаются украинский конфликт, а также оборона, экономическое сотрудничество стран и иммиграция.
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