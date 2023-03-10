Макрон: Франция и Британия помогут Украине начать контрнаступление

Франция и Великобритания намерены помочь Украине с контрнаступлением. О таких планах государств на встрече с британским Премьером Риши Сунаком заявил Президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — приводит его слова РИА Новости.

Сунак и Макрон встретились в рамках 36-го франко-британского саммита, на котором обсуждаются украинский конфликт, а также оборона, экономическое сотрудничество стран и иммиграция.