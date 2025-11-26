news_header_top
Культура 26 ноября 2025 17:39

Маколей Калкин допустил возвращение к роли Кевина в сиквеле «Один дома»

Актер Маколей Калкин допустил, что может снова сыграть Кевина Маккалистера в потенциальном продолжении франшизы «Один дома». Об этом 26 ноября он сообщил в разговоре с корреспондентом журнала Variety.

«Маколей Калкин заявил во время недавней остановки своего тура "Ностальгическая ночь с Маколеем Калкиным", что он "не был бы категорически против" возвращения в роли Кевина Маккалистера в сиквеле "Один дома"», – говорится в материале.

Калкин также поделился своим взглядом на возможный сюжет будущего фильма. По его словам, герой фильма в сиквеле может быть вдовцом или разведенным мужчиной, воспитывающим ребенка.

Еще он добавил, что его герой по предполагаемому сюжету может много работать и мало времени проводить со своим сыном.

«Однажды он (сын героя сиквела – прим. Т-и) так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома. (Ребенок) не пускает меня и расставляет ловушки», — добавил Калкин.

Со слов актера, его герой может поменяться ролями с грабителями из первых частей, пытаясь пробраться обратно к себе домой. При этом сам дом, пояснил он, можно рассматривать как метафору отношений родителя и ребенка.

