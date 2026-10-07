news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 октября 2026 14:45

Маклюков удивился отстранению Разина: «Первый случай в истории лиги»

Читайте нас в
Маклюков удивился отстранению Разина: «Первый случай в истории лиги»
Фото: ХК "Металлург"

Бывший капитан «Металлурга», а ныне защитник СКА Алексей Маклюков прокомментировал решение руководства магнитогорского клуба отстранить от работы главного тренера Андрея Разина.

— Сложная ситуация. Мы не знаем, что происходит в раздевалке. Видим только пресс-конференции, но делать выводы по ним странно. Видел новость, удивился. Но оценку давать не могу — это другая команда, хоть я там и был. Может, что-то поменялось за это время. Подробностей не знаю, читаю новости, как и все. На мой взгляд, первый такой случай за историю лиги. Посмотрим, к чему он приведет. Резонансная ситуация, — сказал Маклюков в беседе с «Чемпионатом».

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

В Казани одновременно свой брак зарегистрировали 45 пар молодоженов

6 октября 2026
МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

МТС создала сеть для управления автономным транспортом на трассе М-12 до Казани

6 октября 2026
Новости партнеров