Маклюков удивился отстранению Разина: «Первый случай в истории лиги»

Фото: ХК "Металлург"

Бывший капитан «Металлурга», а ныне защитник СКА Алексей Маклюков прокомментировал решение руководства магнитогорского клуба отстранить от работы главного тренера Андрея Разина.

— Сложная ситуация. Мы не знаем, что происходит в раздевалке. Видим только пресс-конференции, но делать выводы по ним странно. Видел новость, удивился. Но оценку давать не могу — это другая команда, хоть я там и был. Может, что-то поменялось за это время. Подробностей не знаю, читаю новости, как и все. На мой взгляд, первый такой случай за историю лиги. Посмотрим, к чему он приведет. Резонансная ситуация, — сказал Маклюков в беседе с «Чемпионатом».