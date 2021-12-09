«Макдоналдс» вручил «Дому Роналда Макдоналда» в Казани сертификат на 1 млн рублей

В преддверии Нового года представители «Макдоналдс» передали директору бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» Юлии Марковой сертификат на 1 млн рублей. Событие произошло в рамках «Дня добрых дел» — ежегодного благотворительного проекта «Макдоналдс». Сертификат вручил Кайрат Боранбаев, франчайзи «Макдоналдс» в России, Казахстане и Беларуси.

ООО «СПП», крупнейший франчайзи «Макдоналдс», реализовал большое количество благотворительных проектов в России и внес крупный вклад в экономику страны. Как социально ответственная компания, «Макдоналдс» активно создает и поддерживает благотворительные инициативы во всех регионах и городах присутствия.

Основным проектом казанского благотворительного фонда компании «Макдоналдс» является бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда». Это настоящий «дом вдали от дома» для семей, чьи дети проходят длительное лечение в больнице. Уже восемь лет ежегодно он принимает более 600 семей, а всего с момента открытия гостиница приняла почти 13 000 родителей и детей.

Все собранные благотворительным фондом средства направляются на развитие бесплатной семейной гостиницы и семейных комнат при детских больницах, физкультурно-оздоровительных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Казань всегда была для „Макдоналдс“ особенным городом. За время работы в Татарстане перечислено свыше 200 миллионов рублей на благотворительность, в том числе несколько лет назад компания открыла в Казани „Дом Роналда Макдоналда“ — бесплатную семейную гостиницу рядом с ДРКБ, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение. За 22 года работы „Макдоналдс“ инвестировал в экономику Татарстана свыше 3,5 миллиардов рублей», — отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании «Макдоналдс» Наталья Панова.