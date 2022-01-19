«Макдоналдс» собирается открыть в Татарстане еще 12 ресторанов

Компания «Макдоналдс» планирует расширить сеть ресторанов быстрого питания в Татарстане еще 12 заведениями в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Компания „Макдоналдс“ зафиксировала в 2019–2020 годах один из самых высоких показателей продаж по России в нашей республике и расширила существующую сетку», — рассказала Минуллина.

Сейчас в Татарстане действуют 29 ресторанов компании «Макдоналдс». Новые заведения позволят создать более 1 тыс. рабочих мест. На расширение сети планируется направить 1,2 млрд рублей.