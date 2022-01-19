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Ру Тат
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Экономика
19 января 2022  14:20
Александр Хевронин

«Макдоналдс» собирается открыть в Татарстане еще 12 ресторанов

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Компания «Макдоналдс» планирует расширить сеть ресторанов быстрого питания в Татарстане еще 12 заведениями в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Компания „Макдоналдс“ зафиксировала в 2019–2020 годах один из самых высоких показателей продаж по России в нашей республике и расширила существующую сетку», — рассказала Минуллина.

Сейчас в Татарстане действуют 29 ресторанов компании «Макдоналдс». Новые заведения позволят создать более 1 тыс. рабочих мест. На расширение сети планируется направить 1,2 млрд рублей.

#макдоналдс #АИР РТ #талия минуллина
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