«Макдоналдс» признан лучшим работодателем в России по версии Top Employers Institute

«Макдоналдс» признан лучшим работодателем России по результатам анализа бизнес-процессов ведущей мировой экспертной организации по вопросам кадровой политики и культуры Top Employers Institute («Институт лучших работодателей»).

Компания получила сертификат, подтверждающий, что условия работы и практика управления персоналом в «Макдоналдс» отвечают высочайшим мировым стандартам. «Макдоналдс Россия» — единственная компания в сегменте QSR (предприятия быстрого обслуживания), получившая сертификат Top Employers Institute.

Всего в глобальной сертификации TOP Employer 2022 («Лучший работодатель 2022») приняли участие более 1800 работодателей из 123 стран мира. При этом в российский рейтинг этого года вошли только 24 международные компании, имеющие представительство в России и реализующие свою деятельность в нескольких направлениях: финансовые технологии, FMCG, производство потребительских товаров и продуктов питания, ресторанный бизнес, фармацевтика и другие.

«Мы непрерывно совершенствуем управленческие процессы и находим новые решения, чтобы создать максимально комфортные условия для работы, роста и развития сотрудников компании. Наша цель — сделать „Макдоналдс“ постоянным местом работы, где можно строить карьеру и планировать будущее. Международная сертификация Top Employers Institute подчеркивает наши стремления и заслуги в этой области», — отметила вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению «Макдоналдс» в России Екатерина Серебреникова.

Компания не первый год входит в шорт-лист рейтингов лучших работодателей России. Так, согласно результатам рейтинга сервиса HeadHunter за 2020 год, среди 100 крупнейших компаний с развитой кадровой практикой «Макдоналдс» занял 8-е место. Кроме того, «Макдоналдс» входит в топ-10 лучших работодателей для женщин по версии журнала Forbes. Доля женщин на высокооплачиваемых административных позициях в компании (ведущие специалисты, менеджеры, консультанты) составляет от 67% до 90%, в то время как среднее число женщин на этих позициях в целом по стране составляет 63%.

Несмотря на пандемию коронавируса, «Макдоналдс» сохранил все рабочие места и внедрил новые программы, направленные на поддержание благосостояния персонала. Так, сотрудникам предприятий повысили оклады и почасовые ставки: увеличили зарплаты работников, инструкторов по обучению, техников, специалистов отделов кадров и менеджеров корпоративных предприятий «Макдоналдс» в России. В 2020 году фонд оплаты труда компании был увеличен на 600 млн рублей.

«Макдоналдс» в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 850 предприятий в 62 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 65 тыс. человек. Ежегодный объем инвестиций компании в обучение и развитие сотрудников составляет 250 млн рублей. Кроме того, в Москве работает первый в Восточной Европе корпоративный учебный центр Макдоналдс — Hamburger University, в котором проходят обучение студенты из России и других стран, предпочитающие обучение на русском языке. За отличные успехи в работе и в учебе компания ежегодно выплачивает студентам специальную именную стипендию.

ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания» (ООО «СПП») является самым крупным франчайзинговым партнером «Макдоналдс». Оно управляет предприятиями в Пермском крае, Кировской, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, республиках Башкортостан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Удмуртия.