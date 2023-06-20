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Общество 20 июня 2023 18:07

Макарий, Лука и Каталея стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

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За прошедшую неделю, с 12 по 18 июня, в Казани родилось 255 детей. Мальчиков оказалось больше, чем девочек, — 138 и 117 соответственно, сообщает мэрия столицы РТ.

Традиционно в исполкоме подготовили топ наиболее популярных и самых редких имен малышей. Так, чаще всего новорожденных называли Амир, Дамир, Матвей, Макар, Анна, Амина, Валерия и Мия. И наоборот, самыми редкими именами стали Макарий, Аслан, Лука, Асаф, Эвита, Каталея, Сария и Адиль.

Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4800 граммов, а самый маленький — всего 410.

По данным Управления ЗАГС Казани, за семь дней в городе зарегистрировано 279 браков.

#имена новорожденных
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