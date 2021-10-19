Макаревич о разговоре с казанским врачом: Не привитых и заболевших нужно лечить платно

Во время интервью проекту «вТРЕНДde» лидер российской рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич высказался по поводу людей, который отказываются делать прививки от коронавирусной инфекции. Музыкант отметил, что отказом от вакцинации человек рискует не только собой, но и всеми окружающими.

«Он опасен для окружающих. Сколько он заразы еще может разнести? Это плохо. Я за довольно жесткие меры», – отметил в интервью Макаревич.

Также музыкант вспомнил о своей поездке в Казань, где он общался с врачом, которая рассказала Макаревичу, что люди не хотят прививаться. По мнению врача, тех, кто не хочет делать вакцину – нужно лечить за деньги.

«Вот кто привился и, не дай Бог, заболел потом – для тех есть бесплатная медицина. А для вас – за деньги. Потому что вы – м**даки», – озвучил слова медика рок-музыкант.

