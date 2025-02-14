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СВО 14 февраля 2025 15:49

Майстренко поздравил с Днем защитника Отечества бойцов из РТ и вручил им награды

В преддверии Дня защитника Отечества делегация во главе с председателем Ассоциации ветеранов СВО Татарстана, генерал-лейтенантом Владимиром Майстренко в очередной раз находится в зоне проведения СВО. Об этом рассказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Майстренко поздравил военных и вручил бойцам двух воинских частей, сформированных в Татарстане, государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

«Выездная творческая бригада укрепила дух бойцов патриотическими песнями и народными композициями, близкими каждому сердцу», — написал Рустам Минниханов.

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