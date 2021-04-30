Майские выходные в Казани: скетч-урок в Лядском саду и оркестр «Аврора» на плавучей сцене

Большинство предлагаемых видов досуга будут бесплатными, однако на часть из них необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке либо оплата стандартного входного билета на объект на месте.

1 мая

В первый день мая в 10:00 состоится техническое открытие барбекю-зоны на набережной озера Кабан. Необходимое оборудование, столики здесь появились уже в прошлом году с открытием второй очереди преображенной зоны для прогулок, однако шашлычный сезон 2021 года стартует с началом предстоящих майских выходных. Бронь столиков возможна через электронные носители на сайте http://bbqkaban.ru/. Два часа комфортного городского пикника обойдутся в 500 рублей.

В Горкинско-Ометьевском лесу в Первомай в 11:00 начнется познавательная экскурсия от архитектора парка и заместителя главного архитектора Казани Дарьи Толовенковой. Экскурсия бесплатна, но необходимо пройти электронную регистрацию.

В парке «Черное озеро» с 17:00 будет проходить вечер социально-бальных танцев под классическую музыку.

2 мая

В этот день начнет работать танцевальная площадка в парке имени Урицкого. С 18:00 здесь будет звучать музыка разных лет, приглашая к ретро-вечеринке.

3 мая

В этот день можно посетить экскурсию по Центру семьи «Казан»: посмотреть выставку, оценить залы бракосочетаний и подняться на смотровую площадку. На экскурсию необходима регистрация и оплата 300 рублей.

4 мая

В полдень начнется экскурсия по парку «Черное озеро». Ее проведет арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова, рассказав, как живет парк сейчас и как он возник и изменялся с течением лет. Для участия необходима только регистрация.

5 мая

В 11:00 намечена историческая экскурсия «Лядской сад и его окрестности», которую проведет гид Лилия Калимуллина.

На набережной озера Кабан с 15:00 на площадке под театром Камала стартует обмен интересной литературой на разных языках – книжный своп.

Часом позже, в 16:00, начнется праздничный концерт в преддверии Дня Победы в парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой. Будет звучать военная музыка, в том числе в исполнении оркестра.

6 мая

Обмен книгами в этот день будет организован с 16:00 в Лядском саду. Кроме того, казанцев и гостей города приглашают порисовать на площади вокруг фонтана, став участниками скетч-встречи. Причем бумагу и карандаши обещают бесплатно выдавать на месте.

В это же время в парке Горького откроется выставка «Память поколений». Одноименный благотворительный фонд представит проект «Герои России, какими их не видел никто».

На бульваре по улице Фучика в 17:00 начнется концерт «Ветераны нашего двора».

7 мая

В Горкинско-Ометьевском лесу с полудня будет проходить занятие «Дай лапу». Кинологи расскажут о том, что делать, если ребенок боится собак, как вести себя с уличными собаками и как приучить питомца не бегать за людьми. Также запланирована небольшая фотосессия на зеленом поле совместно с питомцами частного приюта «Вега».

В 17:00 здесь же начнется спектакль «Зори» от Казанской студии «Оперение». Постановка посвящена Великой Отечественной войне.

Также в 17:00, но в парке «Крылья Советов» начнется «Парад колясок». Участники, творчески оформившие свои коляски, пройдут по центральным аллеям, а затем начнется праздничный концерт на сцене-ракушке.

8 мая

Это день начнется с праздничной эстафеты в Дербышках. Она стартует в 9:00. Традиция массового забега существует здесь уже более 60 лет, участники традиционно движутся по улицам района.

В полдень начнется ярмарка иллюстраторов в парке «Черное озеро». У перголы соберутся казанские иллюстраторы, художники и дизайнеры.

В 15:00 экскурсию по экстрим-парку «Урам», самому большому экстрим-парку России, проведет министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Для участия необходима регистрация.

В 16:00 начнется праздничный концерт «Вальс Победы» в парке у ДК им. Саид-Галиева.

В это же время праздничное настроение отдыхающим будет создавать оркестр «Аврора» на озере Нижний Кабан. Летняя программа плавучей сцены откроется концертом советской эстрады.

В 19:00 в парке «Крылья Советов» стартуют кинопоказы традиционного проекта «Ретрочетверг». В этот вечер под открытым небом будет демонстрироваться фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика».

9 мая

В День Победы праздничная программа с 8:00 до 18:00 запланирована в главном мемориальном парке города – парке Победы.

В полдень здесь откроется выставка «Казань – город трудовой доблести». Этого звания столица РТ была удостоена в прошлом году в числе первых в России. Экспозиция расскажет, почему Казани присвоено это звание.

С 16:00 в парке Горького праздничную программу с песнями военных лет будет давать оркестр у памятника погибшему солдату.

С 18:00 в сквере имени Аксенова на улице Чехова будет проходить вечер памяти режиссера Сергея Говорухина. Участники познакомятся с его художественной прозой и посмотрят фильм.