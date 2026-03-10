Майские праздники в 2026 году у жителей Татарстана будут самыми короткими за пять лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана в майские праздники будут отдыхать всего шесть дней ­– с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Это минимальное значение за последние пять лет.

В 2026 году праздничный день – 1 мая – выпадает на пятницу. Соответственно, этот день будет праздничным нерабочим, а далее идут суббота и воскресенье – 2 и 3 мая.

День Победы – 9 мая – в этом году выпадет на субботу. По этой причине дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день – 11 мая. Соответственно, здесь татарстанцы также будут отдыхать три дня.

При этом рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут короткими, поскольку они предшествуют праздничным.