«Майору ВСУ дали высказаться и взяли в плен»: боец СВО о курьезных и героических случаях

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Высокогорский боец с позывным Монгол приехал в двухнедельный отпуск. Монгол два года служил на Северном Кавказе в спецназе. После армии работал дальнобойщиком, женился. В конце октября прошлого года татарстанец пошел в военкомат и подписал контракт.

Служит на Херсонском направлении в морской пехоте. По словам Монгола, в феврале он и его боевыми товарищи смогли предотвратить срыв выборов Президента России в Херсонской области. Противник пытался занять острова, чтобы с них обстреливать избирательные участки. Об этом, утверждает боец, рассказал разведчик ВСУ, единственный выживший из девяти бойцов противника. Взять стратегически важный остров пытались на трех катерах.

Монгол рассказал также о героизме боевых товарищей. Украинские военные зашли в тыл и попытались взять в плен восемь российских бойцов. Солдаты дали врагу подойти поближе и подорвали бывшие у них с собой гранаты. Среди погибших был и близкий друг Монгола с позывным Анобис.

«Сначала подпускаешь врага поближе. А потом руку просто распускаешь и всё», — сказал он.

Курьезных случаев, по мнению Монгола, на СВО тоже достаточно. Однажды в блиндаж к российским солдатам зашел майор ВСУ. Как смог перепутать позиции — неизвестно. Он зашел и стал отчитывать наших бойцов. Ему дали высказаться, а вот уйти он не смог, его взяли в плен.

«Зашел майор их. На нас наорал, что мы не копаем. Мы посидели, посмотрели на него, и получилось так, что он только вышел, мы его к себе сразу в плен», — заявил военный.

Еще один боец смог обмануть дрон. Пилот пытался навестись на солдата, который просто ходил, но в итоге так и не смог попасть.

«Ходит, с женой разговаривает. Ходит туда-сюда, а тот не может прицелиться и скинуть эту ерунду. У дрона батарейка села», — пояснил он.

Сейчас Монгол в краткосрочном отпуске. Он проводит время с семьей (у него четверо детей).