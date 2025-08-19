Майоров высказался об обмене трех нападающих СКА на одного вратаря «Спартака»

Фото: spartak.ru

Двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака» Борис Майоров высказался о крупной сделке между «красно-белыми» и СКА. Напомним, в Петербург отправится вратарь Платон Задорожный, а в Москву – нападающие Григорий Кузьмин, Арсений Ильин и Максим Грошев. А также «Спартак» получит права на Руслана Хажеева и денежную компенсацию.

«Жамнов с коллегами посоветовался, считает, что компенсация в лице молодых — очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше, чем Николай. Если в раздевалке от Голдобина исходил негатив, надо было что-то делать», – сказал Майоров «Чемпионату».

«Спартак» в сезоне 2024/25 дошел до четвертьфинала, где уступил «Салавату Юлаеву» (3-4). СКА же вылетел в первом раунде от московского «Динамо» (2-4). Новый сезон КХЛ для «красно-белых» начнется 7 сентября домашним матчем с «Сочи». Для «армейцев с Невы» же сезон стартует 6 сентября выездным матчем с «Шанхай Дрэгонс».