Майора полиции в Москве задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Главу Басманного ОМВД Москвы подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

«Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями», – указано в сообщении.

Сейчас Андреев доставлен в суд, в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.