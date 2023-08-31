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Происшествия 31 августа 2023 16:36

Майора полиции в Москве задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

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Главу Басманного ОМВД Москвы подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

«Следствие обратилось в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями», – указано в сообщении.

Сейчас Андреев доставлен в суд, в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

#злоупотребление должностными полномочиями
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