Майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян»

Торговая марка «Махеевъ», принадлежащая компании-производителю соусов, джемов и кондитерской продукции из Татарстана — АО «Эссен Продакшн АГ», в очередной раз подтвердила свое звание всенародно известного и любимого бренда.

По данным рейтинга «Любимые бренды россиян» за 2021 год, подготовленного компанией маркетинговых исследований Online Market Intelligence, ТМ «Махеевъ» возглавила рейтинг «Любимый бренд россиян» в категории «майонез», опередив бренды-конкуренты «Слобода» (2-е место) и «Ряба» (3-е место). В этом году торговой марке из Татарстана отдали свои голоса 22,5% опрошенных, в результате чего она поднялась на первое место. В 2020 и 2019 годах ТМ «Махеевъ» занимала второе место рейтинга.

«Рейтинг „Любимые бренды россиян“ — это честная и независимая оценка вкуса и качества товаров, которую дают потребители, голосуя сердцем, желудком и кошельком. И нам особенно приятно одержать победу в категории продукции, с которой началась история компании. В 1998 году Леонид Барышев и Вадим Махеев начали производить в Елабуге майонез, а в 2004 году торговая марка „Махеевъ“ вошла в тройку лидеров-производителей майонеза в России, с тех пор этот продукт регулярно получает престижные награды. 11 декабря в Государственном Кремлевском Дворце ТМ „Махеевъ“ получила максимальное количество голосов сразу в трех номинациях премии „Марка №1“: не только „майонез“, но и „кетчупы и соусы“, „джемы“! Теперь на упаковках продукции появится соответствующий знак — жест pollice verso, то есть кулак с поднятым вверх большим пальцем, и для нас это лучшее признание. Мы делаем продукт, который любят, которому доверяют люди по всей стране!» — прокомментировала это событие PR-директор компании АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина.

Справка о компании.

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России, лидер по производительности труда в пищевой промышленности страны. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса — более 156 тыс. тонн; томатной продукции — более 48 тыс. тонн; соусов — более 3 тыс. тонн; приправ — более 7 тыс. тонн; повидла и джемов — более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции — более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс компании входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж компании. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий, она представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях. Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» — Леонид Анатольевич Барышев.