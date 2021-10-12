Mail.ru Group сменит название на VK

Руководство компании Mail.ru Group приняло решение о введении зонтичного бренда VK для всех подразделений и проектов. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование, доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — отметил генеральный директор VK Борис Добродеев.

По его словам, название «ВКонтакте» сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети.

Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации.

Все проекты будут связаны едиными сервисами, которые делают жизнь удобнее — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.