Майкл Ракман: Офис «Лучше» создан для клиентов

Основатель и президент консалтинговой компании Senteo Майкл Ракман поделился историей открытия офиса «Лучше» Ак Барс Банка в рамках Международного форума Kazan Digital Week — 2021.

«Это была очень интересная задача, — рассказал Майкл. — Мы приступили к работе в самом начале 2021 года. Я тогда сказал своей команде, что, наверное, на выполнение проекта уйдет 1,5-2 года. Однако мы открылись уже в июле. Это настоящее чудо!»

Фото: © Владимир Васильев

В офисе нового формата «Лучше», который находится в Казани на Право-Булачной, 51, клиенты не только получат качественное обслуживание, но и окажутся на территории максимального комфорта и уюта. Команда проекта использовала инновационные идеи для зонирования пространства и предусмотрела гармоничное сочетание цифровых технологий и живого общения.

«Все это функционирует в экспериментальном формате: есть вещи, которые мы еще тестируем, — пояснил спикер. — Если производить опыты на действующем отделении, можно увидеть настоящую реакцию клиента, то, что вызывает у него положительные эмоции, а что наоборот — отторжение. Основной мотив концепции — это человечность».

Офис делится на зоны, каждая из которых имеет свои особенности и функциональное назначение. Чтобы скрасить время ожидания, можно посидеть за чашкой ароматного кофе или с помощью цифровой примерочной примерить фирменный мерч банка.

«Площадь отделения — 900 кв. метров, это довольно много для банка. Поразмыслив немного, мы решили открыть здесь самое настоящее кафе. Как правило, общепит мы посещаем чаще, чем банки. Если кафе увеличит поток клиентов, то почему бы и нет? Как минимум мы создадим привычку посещать это место. А размер кафе всегда можно изменить и адаптировать к потребностям клиентов», — рассказал глава Senteo.

Здесь также обустроен мини-театр с проектором — обособленный офисный лекторий, где сегодня проходят встречи закрытого клуба предпринимателей Ак Барс Лабс, а для детей организована детская игровая зона с приставкой PlayStation.

«Календарь событий еще заполняется, но уже скоро мероприятия будут проходить ежедневно. Интересные события также помогут привлечь людей в наше отделение, — рассказал Майкл. — В ближайшем будущем в офисе состоится самый настоящий турнир PlayStation для всех желающих. Приходите — будет интересно!»

Фото: © Владимир Васильев

В новом отделении появились дополнительные возможности: постамат KazanExpress, в котором можно получить товары, заказанные на маркетплейсе, отдельная переговорная комната для пересчета денег, изучения документов и общения с бизнес-партнерами.

В офисе «Лучше» предоставляется полный спектр услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: открытие расчетного счета, ведение бухгалтерии, пополнение и снятие наличных денежных средств и прочее.

«Одной из главных особенностей офиса считаю его яркую экоконцепцию. Здесь все имеет значение: использование натуральных материалов в дизайне интерьера, мягкость тонов, плавность линий, открытые пространства, полные воздуха и света. Все сделано для того, чтобы клиентам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь», — отметил Майкл Ракман.