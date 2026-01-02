Майкл Пелино войдет в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве»

Фото: ak-bars.ru

В тренерский штаб ярославского «Локомотива» под руководством Боба Хартли войдет канадский специалист Майкл Пелино. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

66-летний Пелино хорошо знаком с КХЛ. Он уже работал в «Локомотиве», а также занимал должность помощника главного тренера в других российских клубах: магнитогорском «Металлурге», омском «Авангарде» и казанском «Ак Барсе». В составе штаба «Металлурга» он дважды завоевывал Кубок Гагарина. В числе его личных достижений — золотая медаль Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где он был ассистентом главного тренера сборной Канады.

«Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 42 проведенных матчах.