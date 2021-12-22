Майк Омер: С нетерпением жду экранизации своего романа в России

О своей новой книжной серии рассказал самый популярный на сегодня писатель в мире, автор триллеров «Внутри убийцы», «Глазами жертвы» Майк Омер. Он также рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от экранизации цикла о Зои Бентли в России.

«Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы „Эпидемия“ и „Лучше, чем люди“ — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Еще один решающий фактор — сериалы здесь снимают быстро и хорошо», — поделился Майк Омер.

Сейчас писатель работает над новой книжной серией — ее героиней станет уже не полюбившаяся читателям профайлер ФБР Зои Бентли, а профессиональная переговорщица Эбби Маллен, которая специализируется на освобождении заложников.

Писатель также признался, что с нетерпением ждет, когда «Кинопоиск» экранизирует цикл о Зои Бентли. Сервис получил права на экранизацию популярного детективного цикла Омера о криминальном психологе Зои Бентли на всех языках мира, а также на последующую дистрибуцию сериалов и/или фильмов, созданных по мотивам этой трилогии.