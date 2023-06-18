Магсум Гараев: «Рязанов снял фильм “Ирония судьбы…” на основе рассказанного мной случая…»

Магсум Гараев: «Если журналист не умеет видеть то, что не видят другие, – это уже не настоящий журналист»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Магсум Гараевич Гараев – автор сотен эксклюзивных материалов и интервью с выдающимися людьми своей эпохи. Благодаря природному чутью, неутомимым поискам и желанию развиваться в профессии, сумел стать лучшим во многих темах. Один из первых татарских спортивных журналистов, педагог и наставник, автор четырех книг, почетный шахтер Прокопьевска и почетный гражданин города Сочи. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Магсум Гараев поделился, какие материалы обязан писать журналист, чтобы расти в профессии, и при каких условиях татарская журналистика будет развиваться и процветать.

«Журналистом надо родиться. В университете нельзя научить быть журналистом или писателем» Фото: Литературная карта Пестречинского района

«Журналист должен иметь чутье и зоркость ума»

– Магсум абый, после прочтения вашей автобиографической книги остается впечатление, что вы умеете ценить себя и гордиться своими достижениями. Это одно из качеств, которыми должен обладать журналист? Вообще какой он, настоящий журналист?

– Настоящая журналистика – это умение вовремя улавливать происходящие в жизни события. Рассказывать о них в доступном и сжатом виде. Выдумке и фантазиям нет места.

Журналистом надо родиться. Говорят, этому учат в университете. В университете нельзя научить быть журналистом или писателем. Какие-то основные знания, навыки – да. Учителя, специалисты дадут направление. Потом уже выбираешь любимую для себя область и начинаешь в ней работать.

Журналисту надо быть очень точным, обладать чутьем и зоркостью ума. Если он не умеет видеть то, что не видят другие, – это уже не настоящий журналист. Журналистика научила меня выйти сухим из-под проливного дождя, ходить босиком по острым ножам – вот такое чутье и маневренность ты должен иметь, будучи журналистом.

Мой выбор профессии не был случайным. Еще в шестом классе в газете «Кызыл Татарстан» вышла моя первая заметка «Наш сад». После этого вся деревня заговорила обо мне. Я думал о том, когда же начну писать и публиковать свои большие статьи в газетах и журналах. Но до этих дней было еще далеко.

В 10 классе я уже печатался в газете «Яшь сталинчы» (ныне – «Татарстан яшьләре»), которая как раз начала выходить в те годы. Журналистика толкнула меня встречаться с разными людьми, изучать их. В то же время, чтобы быть настоящим журналистом, надо много знать.

– Это значит, много читать…

– И общаться с людьми. Сколько моих книг ты видела?

– Одну толстую книгу.

– А у меня их четыре…

– Знаю. Хоть и не все, одна у меня есть.

– Я единственный из татарстанских журналистов, кто ездил в Москву брать интервью у президентов Академии наук СССР.

– Нашли выходы на них?

– Выходы искать не нужно, все было доступно. Я беседовал с такими великими математиками, как Мстислав Келдыш, Анатолий Александров, Гурий Марчук. Чтобы разговор получился, ты сам должен знать что-то в той области науки. А я учился на физико-математическом факультете.

Студенты обычно подрабатывают, кто где может. Мои одногруппники ходили на вокзал разгружать вагоны, подметали улицы, стояли на охране в магазине, а я писал новости для радио и газет. Каждый день заходил в редакции. Вот тогда мне встретились очень хорошие люди. Ответственный секретарь газеты «Кызыл Татарстан» Габдулхай Хабиб мне посоветовал начать писать на тему спорта. К слову, он и сам был первым татарским спортивным журналистом. После этого я начал посещать хоккейные, футбольные матчи, меня пускали бесплатно.

Тут я подумал, нельзя ли также ходить на концерты и спектакли. И наряду со спортом начал писать об искусстве. Материал сдаешь сегодня – на следующий день он появлялся на страницах газеты.

Потом, я очень любил ездить. От Сахалина до Калининграда не осталось места, куда не ступала моя нога. Журналист, работающий в Татарстане, без разрешения Москвы не мог выезжать в соседние республики, области. Я нашел способ. Познакомился с людьми в аэропорту, представителями «Аэрофлота». Они мне дали бесплатный билет для перелетов. Но с одним условием: после командировки надо писать также и о сотрудниках авиакомпании (пилотах, стюардессах и т.д.).

Редактор газеты «Социалистик Татарстан» («Ватаным Татарстан») Шамси Хамматов был очень хорошим, мудрым, грамотным руководителем и журналистом. Он меня отпускал с работы. Я из командировки привозил материалы о татарах. Так, выполняю задания и «Аэрофлота», и редакции, и фамилия моя публикуется.

Много ездил на Кузбасс. Там 60 процентов шахтеров были татары. Первый Герой Социалистического Труда среди шахтеров Кузбасса – татарин, Гильмутдин Идрисов, уроженец Кукморского района. Я его нашел, написал очерк о нем. Куда бы я ни ездил, не забывал о соплеменниках и видел их достижения. Фотографировать тогда было проблемно, я просил у них фотографии.

В Севастополе брал интервью у единственного из матросов Героя Советского Союза Асафа Абдрахманова, он – выходец из Агрызского района.

«Меня же называли «татарским Озеровым». На радио проработал десять лет» Фото: Литературная карта Пестречинского района

«Руководители умели завлекать в свою редакцию и поддерживать»

– Кого вы можете назвать своим учителем в журналистике?

– Учителей было много. В 1957 году я начал работать на радио «Татарстан». Радиожурналист Киям Янгулов учил меня, как работать с текстом. Как редактор, он никогда мои тексты не правил, просто подчеркивал предложения. Просто говорил: «Подумай вот здесь, поправь сам».

Шамси Хамматов – научил меня многому, мы с ним вместе проработали много лет. У народного писателя Татарстана Гумера Баширова учился богатству языка. Хотя разница в возрасте у нас была в 40 лет, мы с ним были друзьями. Общались семьями, ходили друг к другу в гости. В старости я ухаживал за Гумером абый.

Человек, который меня научил быть радиожурналистом, общаться с высокопоставленными людьми, – это татарстанский корреспондент московского радио Абрам Кринкин. Он меня водил к министрам, секретарям обкома, заведующим отделами. Раньше машин у редакций не было, я ходил с 16-килограммовым магнитофоном. Учился работать с оборудованием, а также получил опыт работы с людьми.

Одним из первых среди татарских журналистов писал репортажи с футбольных, хоккейных матчей. Тогда был всесоюзный комментатор Николай Озеров, меня же называли «татарским Озеровым». На радио проработал десять лет и получил признание. Руководители того времени были очень добрыми и заботящимися о татарстанской журналистике людьми.

Шамси Хамматов довольно долгое время наблюдал за мной, смотрел, как я работаю. Как-то мы с ним вместе ходили на футбол на Центральный стадион. После матча он заметил: «Ты же совсем выбился из сил» – так, с хитрой улыбкой. За разговорами идем с ним по Баумана к дому №19 (Дом печати. – Ред.). «Ты тоже, Гараев, когда-нибудь выйдешь на пенсию. Временами будешь во дворе общаться с соседями. Ты скажешь им, что работал журналистом. Они захотят почитать, что ты написал. А тебе нечего им показать: репортажи на радио прозвучали – и их нету! Журналист газеты сохраняет свои опубликованные вещи. Тем самым оставляет творческое наследие, которым гордится будущее поколение», – сказал он. Спустя еще несколько встреч с Шамси Хамматовым, 18 марта 1967 года я начал работать в газете «Социалистик Татарстан». Вот как умели заинтересовать, завлекать!

Энергии у меня тогда хоть отбавляй, и я начал писать ночные репортажи о работе заводов-учреждений в Казани. Ввел рубрику «Журналист меняет профессию».

Когда я подрабатывал на радио, отношение ко мне его руководителя Михаила Долгова тоже было особенным. Однажды два старших журналиста редакции – Мухаммат абый Хамитов и Киям абый Янгулов одновременно ночью заболели и обоих срочно положили в больницу. Надо было подготовить новости, которые каждый день в вечернее время выходят в эфир. Михаил Филиппович поручил это мне. С помощью опытных сотрудников редакции я новости успел подготовить. Их прочитали дикторы Амина Сафиуллина и Айрат Арсланов.

На следующий день Михаил Филиппович сказал: «После института тебя отправят в деревню учителем. Выше директора ты не вырастешь. Даже директором не сможешь стать, у тебя же отец враг народа. Будешь работать на радио – в районы приезжаешь, тебя ведут к секретарю райкома, как важного гостя устраивают в гостиницу, оказывают всяческое уважение... Будешь главным во всех районах».

Я маме не сказал, дал согласие. Вот так умели заинтересовать и поддерживали старшие.

«У меня есть четыре книги. Там я рассказываю также о людях, живших в то время и получивших известность в мировом масштабе» Фото: Литературная карта Пестречинского района

«Я находил подход к каждому»

– Журналист не должен держаться за шаблоны. Я сказал, что у меня есть четыре книги. Там я рассказываю также о людях, живших в то время и получивших известность в мировом масштабе. Многие не понимают, что это значит. Через этих людей я открыл себя: узнал мир искусства, спорта, науки. С каждым фотографировался. Чтобы общаться с такими людьми, надо быть предельно находчивым и иметь чутье.

Например, был такой писатель-сатирик Михаил Жванецкий. В 1993 году приехал в Казань. В театре оперы и балета прошел его вечер. С журналистами ждем его выхода. Он вышел и говорит: «Расходитесь, с вами говорить у меня уже сил не осталось, устал». Он уже разворачивается, чтобы уйти, а я ему: «Можно вас на минуту?» И сказал ему: «Михаил Михайлович, неужели у вас нет несколько ласковых слов тому народу, который вырастил прекрасную вашу жену Венеру?» Он обнял меня и повел в свою комнату. Проговорили с ним 45 минут. «С Венерой мы живем дружно. Но дома у меня в одном вопросе возникает спор. Сына нашего зовут Магсум (Максим). Венера говорит, что он татарин, а я говорю – еврей. Вот это только не можем решить». А я ему говорю: «Где татарин, там еврею делать нечего», – он снова меня обнял.

Вот с этим евреем смог поговорить и найти к нему подход. На следующий день в газете «Шәһри Казан» написал об этой нашей встрече.

Когда идешь на интервью, ты должен хорошо знать своего будущего героя. Без этого ты его раскрыть не сможешь. Среди своих друзей могу назвать народных артистов СССР Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую.

Знаешь, выпрашивать у великих людей их книгу с автографом считается бескультурьем.

– Почему так?

– Если он тебя уважает, то сам тебе даст книгу с автографом. Надо вот заслужить такое уважение. С Галиной Павловной оказались на одной палубе на теплоходе. Я сам с ней заговорил. «У нас очень много красивых татарских девушек. Приходится мне со своим автографом дарить вашу книгу», – говорю. Галина Павловна улыбнулась и говорит: «Никогда не думала, что у меня в Казани есть “любовник”. Вы достойны моей книги!» Достала из сумочки и подарила мне свою книгу с автографом.

Первый человек, который зашел в камеру, где сидел Муса Джалиль в тюрьме Плётцензее в Берлине, – Герой Советского Союза Илья Сьянов. С ним встретились в Сочи. Мне надо написать об этом человеке, а он оказался настолько скупым на слова. Никак не получается разговорить. Целыми днями лежим на пляже. Я говорю, говорю… На третий день он не выдержал: «Товарищ Гараев, ты мне надоел. Когда закончишь свою болтовню?» Пока я думал, что ответить, начал сам: «Вот ты послушай меня, сейчас я тебе расскажу». И все подробно рассказал: как он зашел в камеру Мусы Джалиля, что увидел, что чувствовал. Получился отличный материал. У журналистики методы работы разные!

– Значит, хитрость тоже нужна.

– Конечно. С какими только людьми я не встречался! Книга Иосифа Кобзона начинается моими словами. Мы с ним также были друзьями. Когда ему дали звание народного артиста СССР, мы встретились в Москве, и я его поздравил. «Признание, популярность, слава приходят не со званиями, а с знанием», – сказал я ему. В своей книге он написал: «Слова казанского журналиста и писателя Магсума Гараева были моим лучшим спутником в творческой жизни».

Вообще я люблю говорить с евреями, потому что от них многому научился. Без всякой зависти, поражаюсь, насколько они умные, и всегда сравниваю евреев с татарами.

Зареус Шихморзаева из Чистополя – с ней мы тоже близкие друзья. Она – единственный в мире человек, который подержал в руках скрипку Паганини, поиграл на ней. В Италии один раз в пять лет проходит конкурс скрипачей-мужчин на приз Паганини. В одном из них она тоже участвует и побеждает. У нее спросили: «Какой музыкальный инструмент вам подарить?» Она говорит: «Если можно, я бы подержала в руках скрипку Паганини». Разрешили не только подержать, но одну минуту поиграть на ней. Ей тогда было всего 22 года. Я когда сказал: «Музыка – воздух со звуком», – Зареус ахнула! Вот так, если ты сумеешь проникнуться внутренним миром человека, завоюешь его доверие, то он открывается тебе.

«Татарские журналисты, писатели частенько копируют друг у друга мысли. Но ты бери мысль и раскрой ее с другой стороны» Фото: pestrecy-rt.ru

«Подал идею Евтушенко о книге, Рязанову – о фильме, поэтому я не считаю себя рядовым журналистом»

– Магсум абый, как вы считаете, журналисты умеют продвигать себя?

– Любой творческий человек только сам может продвигать себя, никто другой этого сделать не может. Как у журналиста, у тебя должен быть свой путь. Ты не должен никого повторять. Можешь перенять мысль, уже прозвучавшую у кого-то, но делать, как он, – нельзя. Ты же совсем другой человек! Прокладывай свою собственную дорогу. Татарские журналисты, писатели частенько копируют друг у друга мысли. Но ты бери мысль и раскрой ее с другой стороны. Тогда ты станешь известным. А если будешь делать все так, как другие, то останешься всегда в тени.

Никто бы не смог Евгения Евтушенко подтолкнуть к тому, чтобы он на сцене УНИКСа рассказал о своем татарском дедушке – учителе математики. Потому что, приехав в Татарстан, он не встречался с нашими писателями, поэтами.

Когда у меня вышли книги, я подарил их Евтушенко. Он увез их с собой в Америку. После долгих уговоров тоже написал свою книгу. Называется «Весь Евтушенко». Вернувшись в Москву, на канале «Культура» он показал свою книгу и сказал: «Это идея моего друга со студенческой скамьи Магсума Гараева» – и потом полчаса рассказывал обо мне, показывая две мои книги. Если я подал идею о написании книги человеку, чьи произведения переведены на 97 языков мира, и он сам это говорит, я не могу себя сравнивать с рядовыми журналистами.

«Когда у меня вышли книги, я подарил их Евгению Евтушенко. Он увез их с собой в Америку» Фото: © Фарит Губаев

– Цену себе знаете!

– Как не знать?! Если Иосиф Кобзон начинает свою книгу с моей цитаты… Видела фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»?

– Да.

– Идею для создания этого фильма знаменитому кинорежиссеру, народному артисту СССР Эльдару Рязанову подал я. С Рязановым я также дружил. В студенчестве в кинотеатре «Родина» я организовал клуб кинолюбителей. Во время показов новых фильмов устраивались встречи с творческими командами. На одну из таких встреч приехал Эльдар Рязанов. Попросил меня рассказать самое запомнившееся мне в жизни событие.

Перед Днем Победы редактор мне дал задание поехать в Рыбно-Слободский район и написать критическую статью о колхозе «Победа». Первому секретарю райкома КПСС Василию Корнееву я объяснил свою цель. Он, оказывается, отправил меня не в «Победу» Рыбно-Слободского района, а в «Победу» Лаишевского района. В Лаишевском районе разговариваем с председателем колхоза Абдрахмановым. «У тебя есть дача? Давай сначала туда съездим». Поехали, искупались. Он меня до дома подвез. Он спрашивает: «Что-нибудь еще хочешь сказать?» Я говорю: «Передай благодарность Василию Яковлевичу». Он тут говорит: «У нас другой секретарь райкома». Оказывается, колхозы «Победа» есть и в Лаишевском, и в Рыбно-Слободском районах! Этот случай я рассказал Рязанову. Он сказал: «Из этого можно снять отличный фильм!»

Если я вот так смог дать великому человеку идею для фильма, почему же я должен себя обесценивать? Премьера фильма состоялась в Казани. Там Рязанов представил меня зрителю и рассказал всю эту историю.

– Вы со многими известными людьми были знакомы и фотографировались с ними.

– Фотографировался для истории. Татарские журналисты и писатели даже мечтать не могут о фото с этими великими людьми, может быть, даже не знают о них. У меня каждое фото имеет паспорт – где, в какой день с кем сфотографировался.

«Главная задача журналиста – писать о том, чего не знает широкая аудитория. Надо искать, находить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы татарская журналистика не умерла, нужны смелые журналисты»

– Что бы вы изменили в журналистике?

– Нужны новые журналисты. В советское время многие вещи нельзя было писать, была цензура. Даже в такое время находили способы, писали. Чтобы татарская журналистика не умерла, нужны журналисты, которые могут писать смело. И нужны те, кто их будет готовить. Не думаю, что в Казанском университете могут подготовить хороших журналистов. На примере театра – группа татарских артистов обучились в Высшем театральном училище имени Щепкина в Москве и стали здесь звездами татарской сцены: Назиба Ихсанова, Туфан Миннуллин, Равиль Шарафиев, Ринат Тазетдинов и другие. Их обучали классические артисты мирового уровня.

– Почему в Москве могут, а здесь, в Казани, не могут обучить?

– Потому что учителя сами должны быть высокого уровня, известными личностями. Человека нельзя научить писать. Но можно сделать его мировоззрение шире. Надо находить способных, и чтобы они учились у больших людей. Тогда татарская журналистика пойдет вперед.

Нельзя научить писать, надо на примерах давать молодым знания, воспитать любовь к своей профессии. На факультете журналистики я, не отрываясь от основной работы, преподавал 20 лет. Медведя могут научить кататься на велосипеде и мотоцикле, но спортсмена из медведя никогда не получится, говорил я и сегодня говорю.

– Вы сумели подготовить журналистов?

– Да, я подготовил. Очень рад этому. Они мне звонят, спрашивают совета. Лейсан Сафина, Лилия Загидуллина, Эльвира Хуснутдинова, Эльвира Фатихова, Ленар Шаех, Линар Закиров и другие. Это известные имена.

– Как вы думаете, что надо делать, чтобы поднять престиж журналиста?

– Надо изменить отношение власти к журналистике. Они же все видят, и от них многое зависит. Больше внимания факультету журналистики, ценить труд журналистов, увеличить их заработную плату.

Я, поскольку учился на курсах МИД СССР, сотрудничал с журналистами 39 зарубежных стран (Америка, Англия, Канада, Франция, Китай, Япония и т.д.). Обмен опытом с западными журналистами, общение с ними – это была сама по себе академия.

– Умеете принимать поражение?

– Если у кого-то материал лучше, чем мой, я очень радуюсь. Он здорово написал, дал пищу для ума читателя. Во-вторых, это значит, что есть конкурент, я должен стараться его обогнать. Соперничество – это хорошее средство, чтобы не останавливаться, а все время расти, развиваться. Но не тем же путем, как мой соперник, а своим. В такой конкуренции нет ничего плохого.

Главная задача журналиста – писать о том, чего не знает широкая аудитория. Надо искать, находить. Например, в свое время многие писали о восходящей звезде Ильгама Шакирова. Его называли великим, писали о его голосе, великолепной манере исполнения. Но почему он действительно великий? Кроме меня, этого никто не написал. После окончания Казанской государственной консерватории Ильгам Шакиров приезжает в родное Сарманово и заходит к первому секретарю: «Нельзя ли собрать вечером у реки жителей района? Я здесь родился и вырос, меня растил мой народ. Подарок купить каждому денег у меня нет и никогда не будет. Я хочу сделать им подарок». Действительно, у реки Ик собирается народ. В то время микрофонов нет. Ильгам Шакиров встает на берегу и всю ночь, до рассвета поет. Конечно, можно просто рассказать об этом событии, но если ты высококлассный журналист, то должен сделать вывод, привести факт, которого до этого нигде не было. Ильгам Шакиров – первый человек в Советском Союзе, который начал давать концерты на стадионах и на открытом воздухе. Вот в чем его величие! Он научил этому всех советских артистов. Чтобы это понять, ты должен иметь зоркость ума.

– Что вы скажете о нынешней татарской журналистике? И что посоветуете молодым журналистам?

– Только одно: если в статье нет ничего оригинального, еще не сказанного нигде, я просто перестаю ее читать. Журналист, помимо того, чтобы описывать события, должен дополнять интересными фактами и высказывать свое мнение. Если придерживаться этого правила, то развитие будет.

Пусть молодежь не перестает искать, учиться, пусть читают материалы прославленных на весь мир журналистов. Как готовить передачи для телевидения, как вести – в этом примером является телеканал «Культура», пусть смотрят его. Пускай спорят между собой, в споре рождается истина. Вот тогда журналистика на один шаг пройдет вперед. Если будут просто копировать с соцсетей и рассказывать какие-то события, без попытки анализа, тогда журналистика просто умрет.

Будущее татарской журналистики – в руках молодежи. Журналист всегда должен писать, говорить лишь на основе фактов и доказательств. У каждого времени свои таланты. Хотелось бы, чтобы по-настоящему преданные своей профессии журналисты развивали татарскую журналистику, писали об интересных и уникальных событиях. Только когда ты любишь журналистику как своих родителей, детей, жену, из тебя выйдет хороший журналист.

«У артистов есть такая формула: чем уходить со сцены на неделю позже, лучше уйти на два года раньше. Я уже достиг такого уровня» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Магсум абый, расскажите, как у вас сложился жизненный путь.

– Я, как сын врага народа, пережил много трудностей. В партию тоже меня долго не брали. Зато творческий путь у меня сложился счастливый. Все наши родственники, моя покойная уже мама увидели сделанное мной – документы, доказывающие невиновность моего отца.

В Сочи есть Дерево дружбы, к которому привиты около 600 разных видов деревьев. Я привил саженец от имени нашего поэта-героя Мусы Джалиля и стал почетным гражданином города-курорта. Мои очерки о шахтерах сделали меня почетным шахтером города Прокопьевска.

– Сейчас уже ничего не пишете?

– Нет, не пишу. У артистов есть такая формула: чем уходить со сцены на неделю позже, лучше уйти на два года раньше. Я уже достиг такого уровня. Мне теперь надо писать о новых открытиях, уникальных фактах. А если напишу что-то без этого, люди скажут: «Оказывается, Гараев вот такие пустяки тоже писал». А мне такого не надо.

Магсум Гараев – журналист, писатель-публицист, педагог, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2005). Член Союза писателей Татарстана (с 1999 года). Непрерывный стаж в журналистике – 60 лет.



Родился 7 февраля 1935 года в селе Шали Пестречинского района ТАССР в семье учителя. Отец – Гарай Шакирович Шакиров, мать – Малика Гайнутдиновна.



После окончания сельской школы (1953) работает в Пестречинском райкоме ВЛКСМ. В 1956 году поступает на физико-математический факультет Казанского педагогического института. На втором курсе на постоянной основе начинает работать на радио «Татарстан». С 18 марта 1967 года – сотрудник газеты «Социалистик Татарстан» («Ватаным Татарстан»).



В 1991-1995 годах – редактор отдела экономики в газете «Татарстан хәбәрләре». В 1995-1998 годах работает в газете «Шәһри Казан». С 1998 года – руководитель отдела литературы и искусства журнала «Чаян» («Скорпион»). Параллельно в течение 20 лет преподает на факультете журналистики и социологии в Казанском государственном университете. В 1999-2001 годах на общественных началах возглавляет Совет старейшин писателей Татарстана.



Автор четырех книг, написанных в новом для татарской литературы жанре автопортрета: «Мин, Чуен Гәрәй малае: автопортрет (дилогия)», «Җаның кыйбатмы, малыңмы?..», «Яшәсен Мин!..», «Мәгъсүм Гәрәев әкәмәтләре». Книгу запросили в главную библиотеку в Париже.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского