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Магомедсалам Магомедов: Татарстан — ярчайший пример реализации национальной политики РФ
Татарстан – один из ведущих регионов в части реализации национальной политики России, подразумевающей свободу вероисповедания и при этом единство народов. Таким мнением на пленарном заседании KazanForum-2024 поделился заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
«В нашей стране созданы все условия для свободы вероисповедания. Татарстан – это наиболее яркий регион, где демонстрируются принципы нашей государственной национальной политики. В этом заслуга руководства республики, которое уделяет большое внимание этим вопросам», – отметил он.
По его словам, Россия открыта к диалогу с другими странами. С исламским миром отношения выстраиваются на основе взаимного уважения, выгоды и учёта национальных интересов.
«Исламские страны демонстрируют взвешенный подход и выстраивают дружественные взаимоотношения с Россией. Мы отвечаем тем же», – добавил Магомедов.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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