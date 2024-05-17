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Магомедов: KazanForum вносит весомый вклад в развитие диалога России с исламским миром
Проходящий в эти дни в столице Татарстана ХV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum» является весомым вкладом в развитие диалога Татарстана и всей России с исламским миром. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов на встрече с Председателем Государственного Совета РТ и главой Ассамблеи народов республики Фаридом Мухаметшиным, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
На встрече, которая состоялась в Доме дружбы народов РТ, стороны обсудили вопросы реализации государственной национальной политики в Татарстане, а также работу Ассамблеи народов по сохранению и развитию культуры и родных языков народов, проживающих в регионе.
Магомедов ознакомился с работой национально-культурных объединений, входящих в состав ассамблеи народов Татарстана, и с деятельностью Многонациональной воскресной школы, в 25 отделениях которой дети и все желающие могут изучать родные языки, а также пообщался с лидерами национального движения республики.
«Татарстан — один из ведущих регионов нашей страны в плане реализации государственной национальной политики. Здесь созданы все условия <...>, чтобы люди разных национальностей и вероисповеданий чувствовали себя свободно, единым народом. В этом большая заслуга руководства республики. В основе этого лежат и давние традиции совместного проживания различных народов на одной земле», — подчеркнул замруководителя АП.
Магомедсалам Магомедов также обратил внимание на значительную роль Ассамблеи народов Татарстана, которая на протяжении более 30 лет успешно решает вопросы сохранения и развития культуры многонационального региона. Отдельные слова благодарности за проводимую работу гость высказал в адрес председателя ассамблеи Фарида Мухаметшина.
«Сегодня Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана стали важным ресурсным центром и настоящим домом для представителей народов, проживающих в республике, здесь они могут реализовывать свои проекты, изучать родной язык. Именно так должны себя чувствовать народы во всех регионах России. Татарстану это удается в полной мере, часто мы ставим его пример другим регионам», — добавил он.
Работа по сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, родных языков в многонациональной и поликонфессиональной России никогда не теряет своей актуальности, уверен Магомедов. Но особое значение эта работа, по его мнению, приобретает сейчас, когда на страну идет колоссальное давление со стороны Запада.
«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что укрепление единства российской нации — это обязательное условие для созидательного развития, обеспечения безопасности нашей страны. Недаром в Стратегии государственной национальной политики в качестве основной цели зафиксировано укрепление российской нации при сохранении этнокультурного многообразия. Да, с одной стороны мы должны быть все вместе, едины, с другой — не должны потерять ни один язык, ни одну культуру, ни один народ», — подытожил замглавы Администрации Президента.
Единство и консолидация российского народа, убежден Магомедов, сегодня достигли самого высокого предела, более 90%. «Важно в каждом регионе, на каждой территории проводить работу по укреплению народного единства, в Татарстане это делается успешно», — заключил он.
Фарид Мухаметшин в свою очередь поблагодарил Магомедсалама Магомедова за столь высокую оценку деятельности Ассамблеи народов Татарстана, а также за большую поддержку федерального центра в реализации госнацполитики.
«В основе этой работы — сохранение традиций, обычаев, культуры, языка каждого народа, национальной кухни и костюмов. Благодаря активной деятельности Ассамблеи народов Татарстана, национально-культурных объединений нам удается сохранять межнациональный мир и согласие, взаимопонимание в республике, где проживают представители 175 национальностей. Многоцветие национальных культур, многоязычие — это наши базовые ценности, на которые мы опираемся и в нашей ежедневной работе, и на перспективу. Мы вместе, мы едины в поддержке инициатив лидера нашего государства», — заявил Председатель Госсовета РТ.
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