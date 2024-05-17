Магомедов: KazanForum вносит весомый вклад в развитие диалога России с исламским миром

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Проходящий в эти дни в столице Татарстана ХV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum» является весомым вкладом в развитие диалога Татарстана и всей России с исламским миром. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов на встрече с Председателем Государственного Совета РТ и главой Ассамблеи народов республики Фаридом Мухаметшиным, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

На встрече, которая состоялась в Доме дружбы народов РТ, стороны обсудили вопросы реализации государственной национальной политики в Татарстане, а также работу Ассамблеи народов по сохранению и развитию культуры и родных языков народов, проживающих в регионе.

Магомедов ознакомился с работой национально-культурных объединений, входящих в состав ассамблеи народов Татарстана, и с деятельностью Многонациональной воскресной школы, в 25 отделениях которой дети и все желающие могут изучать родные языки, а также пообщался с лидерами национального движения республики.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Татарстан — один из ведущих регионов нашей страны в плане реализации государственной национальной политики. Здесь созданы все условия <...>, чтобы люди разных национальностей и вероисповеданий чувствовали себя свободно, единым народом. В этом большая заслуга руководства республики. В основе этого лежат и давние традиции совместного проживания различных народов на одной земле», — подчеркнул замруководителя АП.

Магомедсалам Магомедов также обратил внимание на значительную роль Ассамблеи народов Татарстана, которая на протяжении более 30 лет успешно решает вопросы сохранения и развития культуры многонационального региона. Отдельные слова благодарности за проводимую работу гость высказал в адрес председателя ассамблеи Фарида Мухаметшина.

«Сегодня Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана стали важным ресурсным центром и настоящим домом для представителей народов, проживающих в республике, здесь они могут реализовывать свои проекты, изучать родной язык. Именно так должны себя чувствовать народы во всех регионах России. Татарстану это удается в полной мере, часто мы ставим его пример другим регионам», — добавил он.



Работа по сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, родных языков в многонациональной и поликонфессиональной России никогда не теряет своей актуальности, уверен Магомедов. Но особое значение эта работа, по его мнению, приобретает сейчас, когда на страну идет колоссальное давление со стороны Запада.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что укрепление единства российской нации — это обязательное условие для созидательного развития, обеспечения безопасности нашей страны. Недаром в Стратегии государственной национальной политики в качестве основной цели зафиксировано укрепление российской нации при сохранении этнокультурного многообразия. Да, с одной стороны мы должны быть все вместе, едины, с другой — не должны потерять ни один язык, ни одну культуру, ни один народ», — подытожил замглавы Администрации Президента.

Единство и консолидация российского народа, убежден Магомедов, сегодня достигли самого высокого предела, более 90%. «Важно в каждом регионе, на каждой территории проводить работу по укреплению народного единства, в Татарстане это делается успешно», — заключил он.

Фарид Мухаметшин в свою очередь поблагодарил Магомедсалама Магомедова за столь высокую оценку деятельности Ассамблеи народов Татарстана, а также за большую поддержку федерального центра в реализации госнацполитики.

«В основе этой работы — сохранение традиций, обычаев, культуры, языка каждого народа, национальной кухни и костюмов. Благодаря активной деятельности Ассамблеи народов Татарстана, национально-культурных объединений нам удается сохранять межнациональный мир и согласие, взаимопонимание в республике, где проживают представители 175 национальностей. Многоцветие национальных культур, многоязычие — это наши базовые ценности, на которые мы опираемся и в нашей ежедневной работе, и на перспективу. Мы вместе, мы едины в поддержке инициатив лидера нашего государства», — заявил Председатель Госсовета РТ.