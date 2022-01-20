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Спорт
20 января 2022  11:40
Артур Халилуллов

Магомед Исмаилов заявил, что практически все российские бойцы принимают допинг

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Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов признался, что почти все представители смешанных единоборств в России принимают допинг.

 «99,9 процентов российских бойцов сидят на химии», – высказался спортсмен.

Напомним, что последний свой бой Исмаилов проиграл нокаутом Владимиру Минееву в третьем раунде.

Отметим, что российский спорт находится под международными санкциями из-за нарушения антидопинговых норм. Спортсмены из России не могут выступать под своим флагом и гимном на Олимпийских играх и мировых чемпионатах. Эти ограничения коснутся российских атлетов и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

#смешанные единоборства #допинг #wada
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