Магомед Исмаилов заявил, что практически все российские бойцы принимают допинг
Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов признался, что почти все представители смешанных единоборств в России принимают допинг.
«99,9 процентов российских бойцов сидят на химии», – высказался спортсмен.
Напомним, что последний свой бой Исмаилов проиграл нокаутом Владимиру Минееву в третьем раунде.
Отметим, что российский спорт находится под международными санкциями из-за нарушения антидопинговых норм. Спортсмены из России не могут выступать под своим флагом и гимном на Олимпийских играх и мировых чемпионатах. Эти ограничения коснутся российских атлетов и на Олимпиаде-2022 в Пекине.