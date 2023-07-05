Магниты, монеты, цепочки: что врачи КДМЦ извлекают из желудков детей

Что извлекают в Набережных Челнах врачи КДМЦ из пищеварительной системы детей, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Как отмечают медики, инородные тела в желудочно-кишечном тракте у детей встречаются достаточно часто. Большая часть всех проглоченных предметов свободно проходит через весь путь ЖКТ. Зачастую врачи ограничиваются наблюдением за их продвижением.

Например, медики из соседнего района наблюдали за ребенком, который случайно проглотил шариковую цепочку для бирок, в надежде, что инородное тело выйдет самостоятельно. Однако, металлический предмет не вышел.

Фото: © КДМЦ Набережных Челнов

Чтобы помочь ребенку, его направили в детскую больницу КДМЦ. Проведя компьютерную томографию, рентгенологи определили, где находится инородное тело. Как выяснилось, цепочка попала в просвет червеобразного отростка (аппендикса), что случается крайне редко.

Хирургам пришлось удалить аппендикс вместе с опасной находкой, из-за того, что извлечь ее другим способом не представлялось возможным.

Ранее в этом году детские хирурги извлекли из кишечника ребенка опасные магнитные шарики, которые по ЖКТ и притянулись к друг-другу вокруг кишечника.

Фото: © КДМЦ Набережных Челнов

«Когда дети поступают с магнитами, это вызывает у нас особую тревогу. Проглатывая целиком фигуру или по отдельности, по мере продвижения по кишечнику, магнитные шарики могут разъединяться и сцепиться вокруг стенки кишечника. Участок ткани, зажатый между магнитами, отмирает, происходит некроз», – рассказал заведующий хирургическим отделением КДМЦ Равиль Накипов.

У этого ребенка медики обнаружили 7 перфорационных отверстий, то есть 7 дырок. Им пришлось ушить данный участок. Все прошло благоприятно, но ситуация доставила много переживаний и родителям, и медицинскому персоналу.

В другом случае с симптомами, похожими на инфекционные заболевания, такими как кашель и частая рвота, бригада скорой помощи доставила маленького ребенка в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу.

Признаки сохранялись на протяжении нескольких дней и возможную причину ее возникновения родители не знали.

Фото: © КДМЦ Набережных Челнов

Диагностические мероприятия, назначенные инфекционистами, выявили у маленького пациента застрявшую монету в пищеводе, которая не могла пройти дальше.

Для оказания оперативной помощи ребенка перевели в КДМЦ. Врачи провели процедуру фиброгастродуоденоскопии, чтобы достать инородное тело – монету номиналом 2 рубля. После проведенного лечения, ребенок был выписан домой.