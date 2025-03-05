«Магнитка», «Салават» и «Авангард». «Ак Барсу» предстоит сложнейший первый раунд плей-офф

Всего лишь семь матчей и три недели и остается у «Ак Барса» для оптимизации своего положения в турнирной таблице Восточной конференции. Сезон сразу для нескольких топ-команд Востока сложился так, что практически при любом раскладе казанцам уже в первом раунде предстоит противостояние с командами, претендующими на Кубок Гагарина.





Фото: ak-bars.ru

Широкая развилка для «Ак Барса»

Нелегкий экзамен предстоит пройти «Ак Барсу» уже в первом раунде плей-офф, где в качестве потенциальных соперников уже сформировался квартет из команд, с которыми начинать Кубок Гагарина не хотелось бы никому.

Наиболее вероятным вариантом противостояния в первом раунде сейчас выглядит битва «Ак Барса» с действующим обладателем Кубка Гагарина, магнитогорским «Металлургом». Команды на данный момент расположились на пятой и четвертой позиции соответственно, а разделяет их всего 2 очка при одинаковом количестве сыгранных матчей. У «Металлурга» 80 очков, у «Ак Барса» - 78.

Однако с учетом того мощного хода, который набрал «Авангард» и пока еще до конца не решенных проблема «Ак Барса» есть вероятность, что в первом раунде мы увидим супер-противостояние между действующими чемпионами и сильнейшей на данный момент командой в Восточной конференции. То есть, «ястребы» могут схлестнуться с «Магниткой» уже в первом раунде.

Команда Анвара Гатиятулина в таком случае сместится вниз на шестую строчку и будет вынуждена играть с давними «заклятыми друзьями», уфимским «Салаватом Юлаевым», который либо остановится на третьей позиции, либо Уфа обойдет «Автомобилист», и тогда команде Анвара Гатиятулина предстоит сыграть с Екатеринбургом.

Но самым неприятным вариантом на данный момент выглядит возможность сойтись в первом раунде с омским «Авангардом». Такая опасность сохраняется в том случае, если «Авангард» нагонит не только «Ак Барс», но и потеснит «Магнитку». На фоне продолжающихся проблем «Ак Барса» маркер опасности завершить розыгрыш Кубка Гагарина уже в первом раунде остается в «красной зоне».

Фото: ak-bars.ru

«Металлург»: синдром второго сезона и отсутствие фактора «темной лошадки»

С большими проблемами начинал нынешний сезон «Металлург» под руководством Андрея Разина. Наставник то и дело срывался на журналистов, которые пытались выяснить причины такого спада. В сентябре после казанского матча «Магнитки» с «Ак Барсом» корреспондент «ТИ-Спорт» поинтересовался, не видит ли он проблему с мотивацией у хоккеистов, которые в прошлом сезоне уже все выиграли, как это была в постчемпионские сезоны у «Ак Барса» и «Авангарда».

«Вы говорите о командах, у которых средний возраст был немного другой. У нас ребята молодые и голодные. Да, в голове сидит, что мы – чемпионы, но вы сегодня видели, чтобы кто-то не дорабатывал? У нас ребята в оборону несколько раз бежали лучше, чем Яшкин», — отвечал Разин.

Резонно. Тем более тогда «Магнитка» страдала от эпидемии травм, и последующее выправление ситуации с возвращением лидеров на лед это подтвердило. С тех пор магнитогорцы провели классный зимний период, когда уральская команда не проигрывала почти месяц, одержав девять побед подряд. В последних восьми встречах «Магнитка» выиграла в семи встречах. Крайне неприятно получить такого соперника уже в первом раунде. Но есть несколько слабых мест «Металлурга», которыми «Ак Барс» может попробовать воспользоваться.

Во-первых, в отличие от прошлого сезона, «Металлург» утратил фактор «темной лошадки», которой он воспользовался в плей-офф. Тогда от молодой команды, наполовину собранной из бывших игроков «Северстали» и ВХЛ никто ничего не ждал. Сейчас же настрой будет другой. И «Ак «Барс» уж точно не должен недооценить чемпионов.

Во-вторых, практически все молодые лидеры прошлогоднего созыва - как то Данила Юров, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров уже обеспечили себе вызов за океан. У всех на руках приглашения летом отправиться в кэмпы своих клубов НХЛ. Так что фактически молодежь все свои «гештальты» закрыла. Выигранный кубок на руках есть, а впереди будущее в НХЛ. Рвать жилы как в прошлом сезоне им будет сложнее ментально.

Фото: ak-bars.ru

«Салават Юлаев» на кураже и желании прервать заколдованный первый раунд

Уфимский клуб сейчас на кураже. Достаточно посмотреть какие шедевральные шайбы вчера забрасывали «юлаевцы» в матче с «Амуром» Как по нотам разыгрывали комбинации, а Шелдон Ремпал на гроссмейстерской паузе убирал вратаря и отправлял шайбу в пустые ворота. А главная звезда лиги Джоша Ливо набрал уже 70-е очко и 44-й гол! Очевидно, что с ментальным состоянием и уверенностью в своих силах сегодня у игроков «Салавата Юлаева» все в порядке.

После вчерашней победы в Хабаровске (четвертой подряд) «Салават» обошел «Автомобилист» и вышел на второе место, однако в случае сегодняшней победы Екатеринбурга в Казани, команды вновь поменяются местами.

Пожалуй, вариант с «Зеленым дерби» уже в первом раунде для «Ак Барса» выглядит даже менее предпочтительным, чем с «Магниткой». В отличие от действующих чемпионов «Салават Юлаев» наоборот – самая голодная команда из числа сеянных на Востоке. Два вылета в первом раунде подряд в последних сезонах – мощнейший фактор, который должен сыграть на сверхмотивацию для Уфы в грядущем плей-офф. Кстати, сейчас именно «Ак Барс» рискует повторить «достижение» Уфы и вылетить в первом раунде во втором сезоне подряд. Такого в Казани никогда еще не было.

Тем временем, лидеры «Салавата Юлаева», получившие крайне выгодные предложения о продлении контрактов, сейчас действуют на кураже, что можно было увидеть вчера в Хабаровске. У хоккеистов Виктора Козлова есть ресурс не просто четко работать на льду, а творить и получать от этого удовольствие. Крайне опасная тенденция для «Ак Барса», у которого с этим компонентом, как раз, куда сложнее.

Фото: ak-bars.ru

«Автомобилист»: апгрейд прошлогодней команды, новая арена и опыт Заварухина

Одно из главных открытий прошлого сезона – «Автомобилист» лишь единожды преодолевал первый раунд. Как раз прошлой весной. Многие говорили, что это команда-одногодка. Выстрелили один раз на кураже, но повторить успех им вряд ли удастся. Тогда, напомним, Екатеринбург выбил из турнира сначала «Ак Барс», а потом и питерский СКА.

Самым логичным было бы сохранить состав, которому удалось совершить подвиг, но в штабе Николая Заварухина решили иначе, и вместо этого там пошли на неожиданный шаг. В «Автомобилисте» решили отказаться от услуг двух ветеранов прошлогодней бронзовой команды. Алексей Макеев сначала перебрался в «Авангард», а потом оказался в «Витязе». Сергей Широков уехал в Новосибирск.

На первый взгляд решение нелогично, но именно к ним по итогам весны были основные претензии у тренерского штаба и екатеринбургских болельщиков. Претензии состояли, в основном, в том, что они якобы выставили собственные интересы выше командных и в один момент стали капризничать прямо во время решающих игр на выбывание. Другие говорили, что Заварухин избавляется от излишне уважаемых хоккеистов, чтобы в раздевалке не было других авторитетных фигур.

Тем не менее, такой шаг себя оправдал. Сегодняшний «Автомобилист» еще добавил в быстроте и агрессивности. Стал еще более управляемой командой. Как итог – нынешняя третья строчка на Востоке.

Не самый последний фактор в предстоящем плей-офф – новенькая «УГМК-Арена», на которой уральцы будут проводить розыгрыш Кубка Гагарина. Вряд ли в Екатеринбурге поймут, если после переезда команда Заварухина оступится и не подарит местным болельщикам праздник хоккея вплоть до мая.

В случае попадания на «Авто» для «Ак Барса» это плохие новости. Екатерибург стал еще опаснее и мотивированнее, а Николай Заварухин получил серьезный опыт в Кубке Гагарина. Теперь он знает тонкости игр на выбывание еще лучше.

Фото: hawk.ru

«Авангард». Машина для убийств и главный фаворит Востока

Наименьшие шансы у «Ак Барса» сойтись в первом раунде с «Авангардом» - слишком многое должно сойтись. Но вероятность существует. На сегодняшний момент Омск выглядит самой подготовленной командой к плей-офф. В одиннадцати последних матчах «сибиряки уступили лишь однажды ЦСКА, да и то – в серии буллитов.

После перезагрузки команды зимой, когда новое руководство во главе с Евгением Кожевниковым провело мощнейшую трансферную кампанию под самый дедлайн, а также приглашения Ги Буше на пост главного тренера, омичи стали другой командой.

Максимально сбалансированной, быстрой и очень управляемой. Куда-то ушли ошибки Дамира Шарипзянова – сейчас мы видим того самого капитана, который своей самоотверженностью добывал «золото» для «Авангарда» в 2021 году.

Нападение работает как часы: легионеры вновь разбирают на молекулы оборону соперника, как это было в матче со «Спартаком». У Рида Буше уже 40 (24+16) очков, у Райана Спунера 34 (8+26) очка.

Ренессанс карьеры в Омске переживает Константин Окулов, который практически не уходил со льда без очков после ухода из ЦСКА. У него в 23 играх за «Авангард» уже 23 (8+14) очка. А вратарскую линию серьезно укрепили за счет переезда Никиты Серебрякова.

И это при том, что на лед в официальных матчах до сих пор не вернулся Владимир Ткачев – главная российская звезда «Авангарда» прошлого сезона. Его возвращение вот-вот произойдет. Попасть под этот каток сегодня вряд ли кто-то хочет. Достаточно вспомнить, с какой лёгкостью Омск задушил «Ак Барс» в Казани в январе (1:3), когда уже после первого периода казанцы не смогли создать у ворот Омска вообще ничего.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru