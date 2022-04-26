«Магнитка» примет ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет против ЦСКА в Магнитогорске в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Начало встречи сегодня в 17:00 по московскому времени.

После четырех матчей финала, счет 3:1 в пользу магнитогорцев. Несмотря на то, что первая игра серии осталась за армейцами (3:1), три последующие встречи завершились победами «Металлурга» (6:4, 4:0, 1:0). В случае победы в сегодняшнем матче уральский коллектив может стать обладателем Кубка Гагарина.

Стоит отметить, что в случае победы ЦСКА, шестой поединок финальной серии пройдет в Москве 28 апреля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Игра номер «семь» состоится в Магнитогорске 30 апреля в 15:00.

Напомним, что в финальной серии Восточной конференции магнитогорцы обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1. В свою очередь, ЦСКА для выхода в финал Кубка Гагарина понадобились все семь матчей в противостоянии с санкт-петербургским СКА – 4:3 в серии.

Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы. Уже сегодня «Металлург» может стать трехкратным обладателем трофея и сравняться по количеству с абсолютным рекордсменом казанским «Ак Барсом».