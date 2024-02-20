«Магнит» объявляет о назначении генерального директора маркетплейса «Магнит Маркет»

ПАО «Магнит», один из ведущих российских ретейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX: MGNT), объявляет о назначении Константина Измайлова на должность генерального директора «Магнит Маркета» — маркетплейса, который компания создает на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress.

Константин Измайлов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии «Магнит Маркета», создание привлекательного ценностного предложения, развитие инфраструктуры площадки и ее масштабирование на географию «Магнита». В его зону ответственности также входит построение эффективного бизнеса маркетплейса и создание синергий с основным бизнесом «Магнита». Под его руководством продолжится интеграция KazanExpress и ребрендинг этой площадки в «Магнит Маркет».

Константин Измайлов имеет обширный опыт работы в технологических компаниях. Последние семь лет занимал руководящие позиции в ведущих российских бизнесах в сфере электронной коммерции. До прихода в «Магнит» он работал в должности директора по данным (CDO) «Яндекс Лавки», а ранее занимал аналогичную позицию в Delivery Club, где, в частности, отвечал за интеграцию бизнеса с сервисом «Яндекс Еда». Неоднократно выступал консультантом нескольких e-grocery стартапов и компаний по всему миру.

В «Магните» Константин Измайлов будет подчиняться директору по электронной коммерции розничной сети Гюванчу Донмезу. Основатель и бывший генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин принял решение покинуть компанию и сосредоточится на собственных проектах.

«Магнит» приобрел KazanExpress в ноябре 2023 года и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет».

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»:

«Перед нами стоит амбициозная задача вывести предложение для покупателей „Магнита“ на качественно новый уровень, и „Магнит Маркет“ — ключевой инструмент для ее решения. Я благодарю Линара Хуснуллина за вклад, который он внес в подготовку к запуску „Магнит Маркета“, и рад приветствовать Константина Измайлова в роли лидера нашего маркетплейса. Уверен, что его глубокое знание российского рынка e-commerce, обширная международная экспертиза и data-driven подход к развитию бизнеса позволят создать российский маркетплейс с лучшим на рынке сервисом и ценовым предложением. Желаю ему успеха!».

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»:

«Я очень рад присоединиться к команде «Магнита», чтобы решать комплекс очень амбициозных задач по запуску и масштабированию «Магнит Маркета». Сегмент маркетплейсов высоко конкурентен, тем интереснее будет моя работа: создать уникальное предложение для покупателей, последовательно наращивая географию и рыночную долю «Магнит Маркета», развивая при этом его высокотехнологичную платформу и обеспечивая качественную юнит-экономику в интересах всех стейкхолдеров «Магнита».