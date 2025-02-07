В Казани наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

В Казани наградили победителей республиканского конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Награды финалистам вручила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Рада приветствовать победителей конкурса. Сегодня у нас присутствуют участники двух новых номинаций, которые появились в 2022 и в 2023 годах. По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова в 2022 году введена номинация для предприятий, позже появилась номинация «А у нас во дворе», – сообщила Зиля Валеева на встрече с финалистами.

Конкурс проводится Общественной палатой Татарстана и Ассоциацией «Совет муниципальных образований РТ».

«Казалось бы, непрофессиональные художники, но по скульптурам такие районы, как Сабинский, Кайбицкий, Тюлячинский, просто удивляют. В Год зайца было целое нашествие новогодних фигур в Тюлячинском районе, установили 1001 фигуру на всех улицах. Свыше 1000 фигур всегда стоят на улицах Сабинского района. Я уже не говорю о символах года, у нас есть официально признанные рекорды России.<…> Делаем для себя, но нравится всем», – отметила Валеева.

Новогоднее оформление республики как магнитом ежегодно притягивает в регион туристический поток, добавила она.

Исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Александр Барышев заметил, что конкурсанты приносят радость себе и другим людям – детям, соседям, окружающим.

В номинации «Предприятие, организация – активный участник в оформлении центральных новогодних елок, елок в муниципальных образованиях и проведении новогодних мероприятий в муниципальных образованиях Татарстана» первое место по итогам конкурса получило АО «Мамадышские тепловые сети».

«Мы в своем городе уже 22 года подряд занимаем первое место по новогоднему оформлению предприятия, три года подряд занимаем первое место в холдинге среди 20 районов. В прошлом году на республиканском конкурсе заняли второе место, а в этом – уже первое», – рассказал «Татар-информу» гендиректор предприятия Раиф Миннахметов.

По его словам, у входа на предприятие к новогодним праздникам на этот раз установили крутящуюся елку высотой около 30 метров, умельцы смастерили 30-метрового змея из снега. В новогоднем оформлении отразилась и военная тематика, ведь 2025-й – Год защитника Отечества и 80-летия Победы.

«Поставили солдат из фанеры, сделали грот, устроили световые гирлянды и световые пушечные выстрелы. Композицию украсили надписью «Никто не забыт, и ничто не забыто». Все гости города идут не на центральную елку, а к нам», – добавил Миннахметов.

В числе обладателей спецприза «Лучшее новогоднее оформление двора» – семья из Тетюшского района. Супруги Михаил Мамшов и Юлия Тимарина воспитывают трех детей. На награждение в Казань они приехали вместе с семилетней Есенией.

«Мы свой дом украшаем на протяжении 10 лет. Село у нас небольшое, в начальной школе учатся всего восемь человек, а в детском саду – четыре ребенка», – рассказала Юлия Тимарина.

Жители села Монастырское украсили свой дом и двор гирляндами протяженностью более 500 метров, ростовыми фигурами, смастерили из снега змею, пряничный домик, установили дерево со снегирями и трех снеговиков.

«Погодные условия оставляют желать лучшего, к Новому году почти не было снега. Поэтому мы сделали деревянных снеговиков. А еще у нас есть дракон, тигр, экоелки из брусков и цветного поликарбоната», – добавила участница конкурса.

Победители конкурса в награду получили денежные призы. Так, предприятия за первое место получили 1 млн рублей, за второе – 500 тыс., а за третье – 250 тыс. рублей. Лучшие дворы получили от 150 до 30 тыс. рублей в зависимости от номинации.