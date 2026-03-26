Магия вне Хогвартса: ученый «СИБУР Инновации» – о работе химика-аналитика

Увидеть невидимое, проверить гипотезу и дать точный результат, на который опирается производство, – так выглядит работа химика-аналитика. Специалист Центра микроструктурного и элементного анализа научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Виктория Варанкина рассказала, как пришла в науку, почему сменила синтез на аналитику и где в строгой дисциплине остается место настоящей «магии».

«Мой путь в науку начался с рационального выбора. Еще в школе я заметила, что химия мне интересна и дается легче других предметов», – вспоминает Виктория. Она поступила в Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета.

Осознание, что это именно призвание, пришло позже – уже в лаборатории. «Я поняла: мне нравится сам процесс поиска ответов, когда ты не просто учишь теорию, а можешь своими руками подтвердить или опровергнуть гипотезу», – поделилась ученый.

Ключевым моментом стала встреча с тем, что сама Варанкина называет «магией вне Хогвартса». «Когда я впервые провела сложный синтез и увидела результаты рентгеноструктурного анализа, для меня это стало настоящим шоком и восторгом», – сказала она. Возможность «увидеть невидимое» и убедиться, что предсказанная структура действительно существует, определила ее дальнейший путь в науке.

Переход из лаборатории синтеза полимеров Казанского завода синтетического каучука (КЗСК) в СИБУР стал осознанной сменой вектора развития. «Я поняла, что как «синтетику» мне хочется большего погружения в аналитику, в проверку и точность данных. Я решила перейти в аналитическую химию, и это стало попаданием в точку», – отмечает специалист.

Несмотря на то что в компании она работает меньше года, этот период стал «временем мощного профессионального скачка». По ее словам, главным изменением стала уверенность. «Я не боюсь сложных задач, потому что знаю: у меня есть база, скорость обучения и, что немаловажно, отличная команда», – заявила Варанкина.

Команду она называет ключевым фактором роста. «В нашей команде на первом месте стоят взаимовыручка и взаимоуважение», – пояснила специалист. Важную роль в ее профессиональном становлении сыграл руководитель направления: «Он из тех редких людей, которые не «копят» знания только для себя, а искренне стремятся передать их другим».

Рабочий день в лаборатории – это постоянная работа с несколькими процессами одновременно. «Я буквально «пропадаю» в лаборатории. Время летит незаметно», – отмечает она. Такой ритм требует максимальной концентрации, но именно он дает ощущение профессионального драйва и контроля над сложными процессами.

В своей работе Варанкина делает акцент на ответственности за результат. «Если заказчик или коллега приносит образец на анализ, значит, за этим стоят чей-то труд, время и ожидания», – подчеркивает она. По ее словам, каждый результат – «часть большого пазла», от которого зависит дальнейшая работа коллег.

При этом за каждым анализом стоит конкретная производственная задача.

«Глобально моя работа – это гарантия качества и эффективности продукта на всех этапах», – поясняет Варанкина.

Варанкина проводит анализы сырья, катализаторов, конечных продуктов (полимеров), чтобы в них не было микропримесей и точно соблюдались их состав и структура. Благодаря этому производственная цепочка работает стабильно, а привычные нам вещи – от упаковки до различных материалов – получаются качественными, надежными и безопасными в использовании.

Говоря о будущем, Варанкина ожидает, что наука станет более цифровой, но роль человека только усилится. «Это освободит нам время для интерпретации данных и творчества», – считает специалист.

Ее главный совет тем, кто только приходит в профессию, – не бояться сложных задач и сохранять интерес к науке. «Берегите свой восторг. Наука – это дисциплина и точность, но без той самой «магии вне Хогвартса» работа превращается в рутину», – говорит Варанкина.

Именно это сочетание – строгой дисциплины и исследовательского азарта – она называет причиной, по которой остается в профессии: «Каждая проба – это новая загадка… одинаковых дней просто не бывает».

Фото предоставлено пресс-службой «СИБУР Инновации»