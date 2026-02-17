Магия Тамбиева и Кузнецова: почему СКА и «Салават» стали главным кошмаром фаворитов КХЛ

СКА и «Салават Юлаев» прошли в этом сезоне разный, но очень похожий путь – от главных разочарований конференций, до статуса самого нежеланного соперника для команд Топ-4 Запада и Востока. Как в Петербурге и Уфе поработали над ошибками, перевернули ситуацию и сделали из команд теневых фаворитов – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ska.ru

Леонид Тамбиев в СКА как противовес от несработавшей «романтики»

Еще месяц назад казалось, что проект «романтичного СКА» под руководством Игоря Ларионова окончательно идет ко дну. Семь поражений подряд, потеря контроля над раздевалкой и полная импотенция в обороне — петербургский клуб, наряду с «китайскими» соседями, превращался в самое дорогое разочарование сезона.

Хотя изначально задумка менеджмента СКА выглядела красиво: пригласить Ларионова, чтобы тот поставил команде атакующий, «советский» стиль. Но все сразу пошло не по плану. Если в «Торпедо» у Игоря Николаевича в тени всегда оставался Андрей Козырев, который буквально «шил» игровую систему, то в Петербурге Ларионов остался один на один со своей философией. А философия эта к январю дала фатальный сбой.

Пока в атаке пытались рисовать кружева, в обороне зияли дыры размером с Неву. Разгромные поражения от «Торпедо» (0:6) и ЦСКА (0:3), казалось, стали приговором старому штабу Ларионова.

В какой-то момент руководство СКА пресытилось романтизмом и, как это часто бывает, решило идти от обратного. В клубе вовремя поняли: нужен не еще один «романтик» в помощники — клубу нужен системный диктатор и пригласили оставшегося без работы Леонида Тамбиева. Латвийский специалист вряд ли бы долго оставался без работы – его кейс в «Адмирале», хоть и завершился на плохой ноте, оставил положительное послевкусие.

Фото: ska.ru

Приход Тамбиева — это история про «ручное управление». Специалист, сделавший себе имя на жесткой дисциплине в «Адмирале», принес в СКА то, что Ларионов принципиально игнорировал: системный прессинг и ответственность за каждый метр льда. В первых своих матчах в штабе СКА он не мог занять место на мостике, а помогал с трибун, но даже дистанционно сумел встряхнуть коллектив, а его официальное появление на лавке ознаменовалось мгновенным преображением результатов.

Уже пятую победу вчера добыли питерцы с приходом Тамбиева, и это уже не была «анархия в пользу атаки». В феврале Петербург начал побеждать солидно. Показательно, что Артемий Плешков на фоне новых требований штаба взлетел на первую строчку вратарских рейтингов с феноменальными 93,8% отраженных бросков. Когда защитники перестали играть «по заветам романтизма» и начали выполнять установку Тамбиева, вратарю стало дышаться легче.

Хайруллин и компания: атака на фундаменте порядка

Дисциплина, как ни странно, развязала руки лидерам. Марат Хайруллин после прихода Тамбиева расцвел, настреляв 6 очков в двух матчах. А вчера забил последний гвоздь в крышку «Салавата Юлаева». Оказалось, что когда сзади есть порядок, креативные форварды могут позволить себе больше риска впереди. СКА перестал «сыпаться» после первой же неудачи, проявив характер в матчах с «Нефтехимиком» и «Барысом», отгрузив обоим по пять шайб, и еще четыре – Уфе.

Это и есть «эффект Тамбиева» — создание фундамента, на котором ларионовские идеи наконец-то обрели устойчивость. Леонид Григорьевич не стал ломать талантливых игроков через колено, но заставил их заниматься тем, что раньше считалось «ниже достоинства» звездного СКА: ловить шайбу на себя и отрабатывать в откат.

Фото: ska.ru

К середине февраля СКА перестал быть посмешищем лиги. Команда не просто вернулась в зону плей-офф, а начала внушать страх конкурентам. Если раньше Петербург был «сладкой булочкой» для системных команд вроде «Локомотива», то теперь тандем Ларионова и Тамбиева выглядит как неплохой симбиоз. Один дает интеллект, другой – искру.

Другой вопрос — насколько вообще Игорь Ларионов будет необходим в этом уравнении по окончании сезона. «Отцепить» его за борт сейчас — значит признать просчет боссов СКА. Им необходимо сохранить лицо и доказать, что Ларионов — это не ошибка, а лишь первый шаг к итоговому успеху. А вот что будет летом, когда в команде имеется грамотный Тамбиев, вернувший СКА былую силу, — интересная интрига.

Зимний рывок «Салавата»: темная лошадка с характером фаворита

«Салават Юлаев», пусть и проиграл вчера, но на фоне шести побед подряд эта пружина должны была рано или поздно разжаться.

О чудесном преображении Уфы по ходу сезона — после тотальной экономии лета и начала осени — написано уже много. Сейчас важнее даже не то, как стабильно «Салават Юлаев» стал набивать свои победы, хотя еще в сентябре команда одерживала всего одну победу за месяц. Шесть побед одержали уфимцы до вчерашнего поражения от СКА.

Куда важнее, как изменился фон вокруг клуба. Если раньше Вячеслав Козлов, хоть и оставался верен себе и добросовестно отвечал на все вопросы журналистов, выглядел зажатым, то на февральских пресс-конференциях это уверенный в себе наставник, который позволяет себе шутить и иронизировать. Уверенность передалась и игрокам: «Салават» перестал «сыпаться» после пропущенных шайб и научился выгрызать победы в матчах с прямыми конкурентами — «Металлургом» и «Авангардом». Февраль показал, что Уфа научилась играть по счету, не теряя при этом своей фирменной атакующей легкости.

К концу зимы «Салават Юлаев» подошел в статусе команды, которую на Востоке боятся все. Из клуба, который «пропускает год», Уфа превратилась в коллектив с лучшей игрой в лиге, по мнению многих экспертов. Тот факт, что в дедлайн ни один игрок не выразил желания покинуть команду, а менеджмент отказался менять своих лидеров даже при наличии заманчивых предложений от топ-клубов, говорит о многом. В Уфе наконец-то сложился коллектив, где игроки «кайфуют» от хоккея, а болельщики снова заполняют трибуны до отказа.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«Мастер паузы» Кузнецов о ренессанс легионерского звена СЮ

Главный козырь Уфы на финише регулярки — воссоздание убойного легионерского звена. Возвращение Шелдона Ремпала стало той самой инъекцией мастерства, которой так не хватало в начале сезона. К февралю канадец вышел на график «очко за игру», выдав впечатляющую серию результативных матчей. В связке с Девином Броссо и Джеком Родуолдом, которого Ринат Баширов удачно «разглядел» в скромном «Адмирале», они превратились в главную головную боль для любой обороны лиги.

Отдельным важным фактором стал, конечно же, Евгений Кузнецов. Несмотря на скепсис по поводу его формы, форвард в январе доказал, что его игровой интеллект и опыт — это именно то, что нужно «Салавату» для плей-офф.

По сути, нынешний Кузнецов — ходячий парадокс. Да, он уже не «бежит», а в его игре в обороне хватает изъянов, но в плане созидания в нашем хоккее он остается фигурой уровня звезд хай-класса, которых в КХЛ можно пересчитать по пальцам одной руки. Пока остальные «пашут» и разрушают, Евгений творит и делает шоу для болельщиков.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Последние матчи «Салавата» — наглядное пособие по чтению игры от Кузнецова. Встреча с «Металлургом», недавно отказавшимся от хоккеиста, стала бенефисом 33-летнего форварда: две голевые передачи, исполненные на гроссмейстерском уровне. Его пас на Броссо из глубины — по сути, квинтэссенция стиля «позднего» Кузнецова. Ему не нужно быть на острие или бить рекорды скорости; будучи «оттянутым центром», он дирижирует партнерами, используя свой запредельный игровой интеллект.

Для Жаровского и Сучкова выходить на лед с таким мастером — редкая привилегия. Кузнецов доказывает: в плей-офф «быстрые ноги» часто уступают «быстрой голове», и для Уфы это может стать решающим фактором.

Впрочем, называть «Салават» идеальной командой и петь дифирамбы смысла нет. Вчера мы наглядно увидели, что проблем у уфимцев хватает, особенно в линии обороны. На фоне провала осени Уфа преобразилась заметно, однако в целом проблем у нее хватает. Ахиллесовой пятой по-прежнему остается глубина защиты, где за спинами опытных Панина и Василевского ощущается дефицит кубкового опыта. Однако вратарская линия и прогресс молодежи в январе — феврале частично нивелируют эти проблемы.