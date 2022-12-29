Магия Билла на руинах Знарка: какие нюансы должен исправить «Ак Барс» перед плей-офф КХЛ

Первый блин Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса» вышел комом. Казанцы лишь в мелочах уступили (2:4) «Магнитке» - главному фавориту Востока КХЛ. Но эти нюансы могут стать непреодолимым барьером для «барсов» в плей-офф. Подробнее — в материале «ТИ-Спорт».

«Ак Барс» проиграл в мелочах, но смотрелся достойно в матче с главным фаворитом Восточной конференции КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Условия Воробьева в «Магнитке» не сравнить с руинами, на которые пришел Билялетдинов

«Ак Барс» почти не уступил по игре «Магнитке», которая стабильно идет по сезону в лидерах Восточной конференции. Илья Воробьев с 2019-го года возглавляет магнитогорский клуб и за это время отладил команду под свои тренерские вкусы.

В «Ак Барсе» ситуация прямо противоположная. Когда Зинэтула Билялетдинов покинул команду в 2019-м году, «барсов» возглавил Дмитрий Квартальнов и изменил команду до неузнаваемости. Но делал это постепенно и последовательно, поэтому вышло в целом неплохо. Но потом пришел Олег Знарок и умудрился все поменять за одно лето. Не удивительно, что ничего хорошего из этого не вышло.

На эти руины пришел Зинэтула Билялетдинов и за семь матчей успел восстановить немало. А на восьмую игру официально стал главным тренером «Ак Барса». Команда стала действовать строже в обороне, добавилась дисциплина и характер. Появилось на льду даже какое-то подобие «системы Билла», которая в свое время принесла Казани четыре чемпионства, из которых три пришлись на эпоху Кубков Гагарина.

Условия Воробьева в «Металлурге» несопоставимы с ситуацией Билялетдинова в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Однако не Билялетдинов собирал эту команду, и чудес не бывает. «Ак Барс» только начал приходить в себя, а «Магнитка» - давно отстроенный коллектив. И даже при этом Казань могла рассчитывать по игре на большее, чем поражение в основное время.

«Одним днем не исправишь»: в чем главные проблемы «Ак Барса»?

– Мне кажется, игра была неплохой, думаю, она всем понравилась – обе команды показали хороший хоккей. К сожалению, мы допустили ряд ошибок, после чего соперник забивал. Есть вопросы, которые нужно исправлять, и мы будем их исправлять, - говорил после игры Билялетдинов.

«Ак Барс» проиграл на самом деле в отдельных нюансах, достойно в целом играя против главного фаворита Востока КХЛ.

Невынужденные удаления в «Ак Барсе» за один день не исправишь, считает наставник команды Фото: ak-bars.ru

Подвели невынужденные удаления, которые случались у «Ак Барса» во вчерашней игре в самое неподходящее время. В те моменты, когда казалось, что казанцы вот-вот дожмут гостей. Уральцы по полной воспользовались ситуацией, дважды реализовав большинство. Именно в эти моменты магнитогорцы выходили вперед в счете (2:1 и 3:2).

– Вы сказали, что будете исправлять ошибки. Правильно ли понимаю, что одна из них – невынужденные удаления? Они и решили исход встречи сегодня? - уточнил после матча у Билялетдинова корреспондент «ТИ-Спорт».

- С такой командой мы получили 8 минут удалений, два удаления они реализовали. Конечно, не должны этого допускать. Как исправлять? Будем работать, конечно, это одним днём не исправить. Есть вещи, которые нужно говорить, объяснять, показывать. Есть и по игре вопросы. Везёт тому, кто везёт. Нужно работать, трудиться, правильно играть, и тогда всё будет нормально, – заявил Билялетдинов.

Кошечкин умеет играть такие матчи, а Билялов — нет: почему всемогущий «Ак Барс» не решил вратарский вопрос?

Эти моменты действительно поддаются коррекции при должном авторитете тренера. Но есть и другие объективные обстоятельства, которые уже не поправить, ведь трансферный дедлайн в КХЛ завершен, и в плей-офф команды выйдут в текущих составах.

Кошечкин умеет играть матчи топов КХЛ. А Билялов нет? Фото: ak-bars.ru

На протяжении практически всего сезона наше издание отмечало, что у «Ак Барса» нет в составе вратаря уровня фаворита плей-офф Кубка Гагарина. Конечно, кому-то в руководстве клуба приятно, что Тимур Билялов и Амир Мифтахов собственные воспитанники, но тут уже надо выбирать: или биться за трофеи или выращивать доморощенных вратарей.

Если на позициях полевых игроков допустимы разные эксперименты, то вратарь в плей-офф — это ключевая фигура. У «Магнитки» такая есть. Это нестареющий Василий Кошечкин. Тимур Билялов и Амир Мифтахов объективно далеки от этого уровня. Билялетдинов не сторонник ротации и резких движений. Уже сейчас очевидно, что первым номером у «Ак Барса будет именно Билялов.

Вчера мы увидели воочию, как много решают вратари в матчах топов КХЛ. Нет, Тимур Билялов не провалил игру, местами даже выручал. Но Кошечкин спасал в ключевые моменты матча, тогда как Тимур в ключевые моменты пропускал. Понятно, опытный Билялетдинов был предельно дипломатичен на этот счет на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос от «ТИ-Спорт».

- Тимур (Билялов) старался, играл неплохо. Вася (Кошечкин) – очень сильный и опытный вратарь, он умеет играть такие матчи, - ответил Билялетдинов.

А за несказанным дочитывается: а Тимур — пока не умеет. В этих обстоятельствах очень странно, что всемогущий в финансовом плане «Ак Барс» не нашел варианта усиления вратарской позиции. Наверное, это новая истории о нежелании руководства признавать ошибки. Мы все помним, как генменеджер клуба Марат Валиуллин публично гордился, что команда входит в сезон с вратарями — воспитанниками клуба.

Хватит ли «магии Билла» на плей-офф?

В целом, игра «Ак Барса», повторимся, оставила приятное впечатление с учетом оговорок, которые мы уже представили. Но этого может оказаться недостаточным в плей-офф. Остается лишь уповать на пресловутую «Магию Билла», которая, может сработать даже на руинах работы Знарка.

Вернется ли Билялетдинов в состояние айсберга на пресс-конференциях, когда войдет в ритм? Фото: ak-bars.ru

Конечно, казанским болельщикам жаль, что первый матч в роли главного тренера после долгого перерыва для Билялетдинова завершился поражением. Но впереди подготовка к плей-офф, а сам Билл на послематчевой пресс-конференции был непривычно расслабленным и местами даже шутил.

– Ну, что я чувствовал? Я готовился к матчу, любой тренер хочет выиграть свой матч. К сожалению, сегодня у меня это не получилось, но эмоции хорошие. Получил драйв? Да, я его и в предыдущих матчах уже получал, входил в рабочий кураж. Сегодня тоже я уже быстро был в рабочем порядке. Если я уже взялся, значит, я буду работать – мотивации у меня хватит.

Я и не уходил из хоккея, собственно говоря. Всё было по-иному, конечно, было спокойнее. Но я ходил на матчи, наслаждался игрой, хотя и без ощущения ответственности, которое есть сейчас. Теперь вхожу в ритм, мне нравится, – сказал тренер.

Интересно, когда войдет в ритм, Зинэтула Хайдярович вновь превратится в айбсерг на пресс-конференциях или это «новый Билл»? Последим за этим вопросом завтра, на второй игре домашней серии против «Нефтехимика». Для обеих команд «татарское дерби» станет последним календарным матчем года.

Фото на анонсе: ak-bars.ru