Магистранты и докторанты Болгарской исламской академии прошли стажировку в Египте

Фото: пресс-служба Болгарской исламской академии

Магистранты и докторанты Болгарской исламской академии вернулись в Казань после интенсивной научно-образовательной стажировки в Университете Аль-Азхар в Египте – одном из старейших и наиболее авторитетных исламских университетов мира.

Поездка стала практическим шагом в развитии гуманитарного сотрудничества между Россией и исламским миром, которое продвигается при участии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Стажировка стала возможной после подписания летом 2025 года в Казани меморандума о взаимопонимании между Болгарской исламской академией и Аль-Азхаром. Документ был заключен в присутствии министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и Рустама Минниханова и заложил основу для обмена студентами, разработки совместных образовательных программ и проведения научных исследований.

Помощник Раиса Татарстана, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин отметил, что участники стажировки вернулись не только с новыми знаниями, но и с ролью живых связующих звеньев между двумя цивилизациями.

По его словам, подобные образовательные инициативы и личные контакты способствуют выстраиванию устойчивого сотрудничества между Россией и исламским миром на основе взаимного уважения и общих духовных ценностей.

Программа стажировки объединила углубленную академическую подготовку и живое профессиональное общение. Делегация познакомилась с работой факультета основ религии, а также с деятельностью инклюзивного отдела «Аль-Ибсар», предназначенного для обучения незрячих студентов.

В рамках академического блока участники прослушали специальные лекции руководства Аль-Азхара, посвященные кораническим наукам и методологии научных исследований, посетили знаменитую библиотеку с уникальными рукописями и ознакомились с работой современной службы электронных фетв «Марсад Аль-Азхар».

Кроме того, стажеры изучили историю университета и его педагогические традиции.

Значимым элементом программы стало участие магистрантов и докторантов в международной конференции «Фетва и современные вопросы человечества». В ходе дискуссий вместе с муфтиями Египта, Казахстана, Москвы, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии и ряда стран Африки они обсудили вызовы фетвотворчества в условиях цифровой эпохи.

Ключевыми событиями визита стали встречи с высшим руководством. Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмад ат-Тайиб обратил внимание на важность укрепляющегося диалога между сторонами.

Особое символическое значение имела встреча с министром вакуфов Египта Усамой аль-Азхари, который напомнил о своем участии в церемонии закладки первого камня Болгарской исламской академии и подтвердил готовность и дальше поддерживать ее научную деятельность.

По завершении стажировки заместитель муфтия Саратовской области, докторант академии Ринат хазрат Яфаров от имени ректора Болгарской исламской академии Фархата Хуснутдинова поблагодарил принимающую сторону за содержательную программу и выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.