Магдеев призвал чаще проводить внеплановые проверки в школах

Вопрос школьного питания требует постоянного внимания, не должно быть ни крупных, ни мелких недочетов. Поэтому в школьных организациях необходимо почаще устраивать внеплановые проверки. Такую задачу поставил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев местной службе Роспотребнадзора.

«К плановым проверкам все готовятся. Внеплановые должны быть. Не предупреждать, утечки информации не должно быть. Вы приходите наугад в любую школу. Чистота и порядок должны быть, как у хорошей хозяйки на кухне», — поручил мэр.

В 11 школах Набережных Челнов Роспотребнадзор завершил проверки по организации горячего питания в начальных классах. По их результатам было составлено 12 протоколов об административных нарушениях. Вынесено 10 постановлений на сумму 25 тыс. рублей, сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Магдеев отметил, что необходимо дать соответствующую оценку руководителям этих образовательных учреждений. «Все условия для организации горячего питания созданы, капитально отремонтировано большинство школьных столовых, полностью заменено оборудование», — перечислил он, еще раз подчеркнув, что нарушений быть не должно.