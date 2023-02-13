Магдеев выразил соболезнования родным и близким Файзуллы Хусниева

Фото: https://t.me/nail_magdeev

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил соболезнования родным и близким советника генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Файзуллы Хусниева, который ушел из жизни 12 февраля.

«Общественность Набережных Челнов понесла тяжелую утрату. Скоропостижно скончался советник генерального директора ПАО „КАМАЗ“ по безопасности Файзулла Фахрутдинович Хусниев. Файзулла Фахрутдинович был начальником УВД десять лет», — написал Магдеев в своем телеграм-канале.

«Он безупречно и грамотно выполнял возложенные на него обязанности, ответственно относился к своей работе. Его самоотверженный труд был примером честного и добросовестного служения людям. Выражаем соболезнование родным и близким Файзуллы Фахрутдиновича. Мы сохраним о нем светлую память», — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, Хусниев умер от инфаркта. Он работал в компании с 2015 года. До этого два года возглавлял службу безопасности в холдинге «Татэлектромаш», выйдя в отставку со службы в полиции. С 2003 по 2013-й он руководил Управлением МВД по Набережным Челнам.

Ранее соболезнлвания выразили руководство и коллектив автогиганта «КАМАЗ».