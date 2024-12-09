Магдеев вручил сертификаты на 3,5 млн рублей молодым предпринимателям Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании подвел окончательные итоги конкурса «Молодой предприниматель Автограда — 2024» и вручил награды молодым победителям. Руководитель города подчеркнул, что малый и средний бизнес формируют более 30% местного бюджета.

Магдеев отметил, что сегодня в Набережных Челнах в малом и среднем бизнесе трудятся более 100 тыс. человек, причем эта цифра из года в год растет, потому что данную сферу двигают молодые и активные люди. «Благодаря их труду формируется более 30% городского бюджета. Всего в Автограде действуют 27,1 тыс. субъектов МСП», — сообщил он.

Спикер заметил, что потенциал челнинского бизнеса огромен и что он имеет большие резервы и возможности для роста.

Конкурс «Молодой предприниматель Автограда — 2024» завершился в конце ноября. Его победителем стал директор компании «ИнПолимерТех» Егор Саримов. В качестве награды он получил 1 млн рублей.

Всего в финале конкурса приняли участие 12 бизнесменов, представивших свои проекты на суд экспертного жюри. Победители объявлены в пяти номинациях, они получили по 500 тыс. рублей на развитие своих проектов.

В номинации «Социальное предпринимательство» признана лучшей Полина Петрова, в номинации «Открытие года» победил Иван Симонов, в номинации «Успешный старт» — Андрей Лесников, «Лучшая бизнес-идея» — у Радика Галиева, а «Лучший ИТ-стартап» — у Евгения Мамонтова.

Все молодые предприниматели родились и учились в Набережных Челнах, заметил мэр. По условиям конкурса, в нем могут участвовать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

«В такое непростое время вы взялись за это важное и нужное дело для вас, для самореализации, для вашей семьи, для ваших коллег, которые работают под вашими знаменами. Вокруг себя вы объединяете таких же инициативных, умных, талантливых молодых людей. Мы такой конкурс проводим ежегодно. Уже с этого года предусмотрен и призовой фонд. Мы готовы дальше не только на словах, но и на деле создавать условия, чтобы малый бизнес развивался. Эти условия в городе Набережные Челны есть, цифры говорят сами за себя, и налоговая инспекция здесь подтверждает», — констатировал мэр.

Егор Саримов рассказал, что его бизнес работает в 17 городах России, и поблагодарил руководство Набережных Челнов за поддержку. «Таких ребят нужно поддерживать», — сказал в ответ Магдеев.

Мероприятие проводится в городе уже 13-й год подряд, за это время более 160 молодых предпринимателей смогли проявить себя и раскрыть профессиональные возможности.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Организаторами выступают Ассоциация начинающих предпринимателей Автограда, молодежный центр «Заман» и Торгово-промышленная палата города Набережные Челны.