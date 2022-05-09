Магдеев вручил Орден Мужества матери погибшего на Украине солдата

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил маме погибшего рядового Артура Шарафеева государственную награду Орден Мужества, сообщила пресс-секретарь мэра автограда Римма Мухаметзянова.

«Майдан аплодировал, а потом встал», - отмечается в сообщении.

Напомним, 21-летний Артур Шарафеев погиб во время специальной военной операции на На службу в Вооруженные Силы он поступил в августе 2021 года. За мужество и отвагу его посмертно представили к награждению «Орденом Мужества».