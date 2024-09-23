Магдеев вручил гранты в 1 млн рублей лучшим учителям Челнов

Набережные Челны занимают высокие позиции в республике по качеству знаний. В канун Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, заместитель руководителя исполкома Винер Харисов рассказал о достижениях челнинских педагогов.

В этом году за высокие результаты работы отмечены мэром города Наилем Магдеевым грантом в 1 млн рублей директор гимназия № 26 Андрей Сальников, а также руководитель школы № 56 Рамзия Зайнуллина. Грант 500 тыс. рублей получили заведующая детским садом № 1 «Шатлык» Илюса Гамманова и директор Дома детского творчества № 15 Светлана Грачева.

Также, по словам спикера, в этом году педагоги и руководители школ города приняли участие в значимых мероприятиях и стали победителями российских, региональных, городских уровней.

Премиями за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей награждены учитель русского языка и литературы гимназии № 76 Антон Ермаков и учитель биологии лицея № 78 Гульзера Сальникова.

Финалистами республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Татарстан» стали учитель физической культуры гимназии № 26 Станислав Казанкин, учитель русского языка и литературы лицея-интерната № 79 Ильнар Набиуллин, учитель математики школы № 19 Алсу Гарипова.

«Социальный статус учителя помогают повысить стобалльные результаты по ЕГЭ. В этом году в городе их 72, трое выпускников имеют по два стобалльных результата. Это Аетдинов Ильяс и Серединский Егор — гимназия № 26 и Бакирова Диана из школы № 56», — рассказал докладчик.