Магдеев: В Челнах нет роста безработицы, это показатель устойчивости экономики

В Набережных Челнах не наблюдается роста безработицы, это показатель устойчивости экономики. Такую информацию на аппаратном совещании озвучил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«За последние годы мы провели определенную работу по диверсификации экономики города, пользуемся инструментами ТОСЭР. Нам удалось открыть достаточно большое количество предприятий на территории города. Все это влияет на возможности трудоустройства в нашем городе», — отметил мэр.

Тем не менее, по словам Магдеева, риски в нынешней неутойчивой ситуации существуют. Мониторинг ситуации осуществляют эксперты антикризисного оперштаба Челнов. «То, что сегодня происходит в части экономики, всех нас без исключения беспокоит. Ежедневно по пятницам будем проводить заседания антикризисного штаба. На этой неделе договорились встретиться с предприятиями пищевой промышленности», — сказал градоначальник.

Замдиректора Центра занятости Жанна Хайрова сообщила, что уровень безработицы в Набережных Челнах на сегодняшний день составляет 0,40%. В настоящее время в качестве безработных зарегистрировано 1 127 человек. С начала года трудоустроено 678 человек. Кадровый центр «Работа России» предлагает челнинцам 5 452 вакансии. 1 538 предприятий города зарегистрированы на портале «Работа в России».