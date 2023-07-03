Магдеев сократил сроки работ по продлению Московского проспекта в Челнах

Наиль Магдеев Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

На 20 августа передвинул сроки сдачи новой дороги в Набережных Челнах, которая станет продолжением Московского проспекта, мэр автограда Наиль Магдеев.

Сейчас первый этап работ на данном объекте, исполнителем которых является компания «РБР 16», выполнен на 60%. По прежнему графику все работы должны были закончить к 1 сентября. Однако, по словам Магдеева, с начала учебного года по дороге уже должны быть «накатаны» автобусные маршруты.

«В течение двух недель нужно понять, какой будет пассажиропоток, как взрослые и дети будут добираться в микрорайон Притяжение, как будет организовано движение», – цитирует слова градоначальника его пресс-служба.

Также Магдеев рассказал, что город получил 14 из 24 ожидаемых автобусов. Он отметил, что их уже ставят на учет. В данный момент их постановка на учет,

«Первую партию автобусов уже получили: из 24 – 14. Ставим на учет. Вторую партию получаем, ставим на учет. Все подготовительные работы проводим. В конце второй половины июля – начале августа нужно понять, как двигается пассажиропоток, чтобы понять, где нужна корректировка», – отметил мэр Челнов.