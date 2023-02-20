Магдеев рассказал о мошенниках, которые звонят в приемную и называют «высокие звания»

В Набережных Челнах с каждым годом увеличивается количество жертв социального мошенничества, несмотря на информирование населения по данной теме. Бдительность меньшей части граждан привела к тому, что только за прошлую неделю у них увели 9,4 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев. Он также рассказал, как ему звонят мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или называя свои «высокие воинские звания».

«Утром начальник УВД докладывал — более 20 млн рублей могло уйти, но благодаря бдительности большей части граждан, этого не произошло. Бдительность меньшей части граждан привела к тому, что у них увели 9,4 млн рублей. А ведь вроде все образованные, знаем свои права, а обязанность сохранить свои ресурсы — не знаем и не умеем пользоваться. Эта „публика“ не стесняется звонить, обманывать», — отметил Магдеев.

Он напомнил — каждый должен понимать, что только по телефонному звонку нельзя оформлять документы, сообщать персональные данные.

«Вроде в просвещенный век живем, все знаем, читаем. Но, видимо, в одно ухо влетело, из другого вылетело. Это не про меня, да? Они умудряются и нам звонить, не стесняются, даже в приемную, представляются сотрудниками правоохранительных органов, просят соединить, „высокие звания“ свои специально называют. И мне звонят. Я уже понимаю, кто это, тем более предупредили. Думают, наверное, что на это дело кто-то поведется. Этой информацией все уши нужно прожужжать — о том, как работают мошенники, о том, что люди теряют деньги и вынуждены оформлять кредиты, потом расплачиваться. К сожалению, количество таких случаев социального мошенничества из года в год растет, несмотря на то что мы постоянно говорим: не надо этого делать, не надо этого делать. Как можно взять на себя кредит и неизвестно кому перечислить деньги? Это в каком состоянии нужно быть? Людей жалко. Люди страдают. Просьба, коллеги, говорить об этом чаще и более подробно. Эта тема сегодня очень волнует всех: и правоохранительные органы, и всех нас», — рассказал Наиль Магдеев.

Начальник Управления по обеспечению охраны общественного порядка Мударис Минегалиев в своем выступлении отметил, что для хищения денег у граждан злоумышленники используют все более изощренные сценарии. В результате чего горожане страдают от их действий, теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами.

«Мошенники специально оказывают психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл персональные или финансовые данные, перевел им деньги или даже взял кредит для последующей передачи средств в чужие руки. Они могут неоднократно звонить жертве, в том числе используя технологию подмены телефонных номеров, направлять электронные письма и сообщения со ссылкой на поддельные (фишинговые) сайты как финансовых организаций, так и любых других компаний», — отметил спикер.

Минегалиев предупредил, что злоумышленники всячески пытаются вывести человека из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление.

«Не сообщайте никому и никогда паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию. Не публикуйте ее в социальных сетях, на форумах и каких-либо сайтах в Интернете, а также не храните данные карт и PIN-коды на компьютере или в смартфоне», — предупредил он.

Спикер также посоветовал положить трубку, если с неизвестного номера звонит якобы сотрудник банка, правоохранительных органов или государственной организации с сообщением о попытке оформления кредита или подозрительной операции от вашего имени, обещанием высокого дохода по вкладу, предложением перевести средства на специальный счет Центробанка и тому подобное.

«Положите трубку и самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на его сайте, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий. Ваша доверчивость и открытость может привести к большим потерям», — предостерег Мударис Минегалиев.