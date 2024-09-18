Магдеев рассказал, что мог стать мэром Челнов в 1999 году

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев

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Наиль Магдеев мог стать мэром Набережных Челнов еще в 1999 году, но тогда ему удалось уговорить первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева оставить его в Бугульме, которую он возглавлял на тот момент. Об этом чиновник рассказал в интервью газете «Челнинские известия».

По словам Магдеева, в январе 1999 года руководитель Аппарата Президента РТ Экзам Губайдуллин проинформировал его — решение о переводе в Челны принято. Но в ходе возвращения из поездки на инаугурацию первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева он смог отговорить руководителя республики.

«Около 2,5 часа шел диалог, я старался найти аргументы, чтобы меня не рассматривали в качестве кандидатуры на пост мэра Челнов, просил оставить на родине. Хотел убедить, что 39-летнего мэра Бугульмы не надо трогать, пусть он работает в родном городе, а на Челны руководство республики подберет другого», — пояснил Магдеев.

Чиновник, в частности, ссылался на то, что работает в Бугульме с 1996 года, что в городе реализуется большой проект «Чистая вода», который требует завершения.

«Непросто было отказать руководителю в почти согласованном вопросе, но Президент республики меня правильно понял, наши отношения не ухудшились, что говорит о масштабе личности Минтимера Шариповича. Я ни капли не жалею, что проработал 14 лет в родном городе, реализовал много серьезных проектов», — подчеркнул Наиль Магдеев.

Вместе с тем мэр Автограда признал, что когда предложение прозвучало во второй раз в 2014 году, отказаться он уже не мог, хотя планировал долгое время работать в Министерстве лесного хозяйства РТ, куда пришел в 2010-м.

«<...> решение, принятое Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], было окончательным и обсуждению, в отличие от первого случая, не подлежало. На госслужбе тебя могут выслушать, но окончательный вердикт выносит твой непосредственный руководитель. Президент Республики Татарстан принял решение, была короткая фраза: „Наиль, я решил, ты идешь в Набережные Челны“ . На этом разговор завершился. Я не возражал, понимая, что не было приглашения к дискуссии», — объяснил мэр.

По словам Наиля Магдеева, после назначения, 19 сентября 2014 года, ему позвонил Минтимер Шаймиев и напомнил о разговоре, который состоялся за пятнадцать лет до этого, 20 января 1999-го. «Я понял — Всевышний определил, что мне необходимо в жизни работать мэром города Набережные Челны. И вот с 18 сентября 2014 года я здесь и нисколько об этом не жалею», — заключил он.