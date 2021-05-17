Магдеев распорядился взять под контроль организацию перевозок на дачи

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на традиционном совещании в городской администрации поручил подчиненным взять под контроль организацию транспортных перевозок в садоводческие общества.

Как сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Ильдар Гайнуллин, по итогам тендера перевозками в 85 садоводческих обществ по 29 маршрутам занимаются две компании: ООО «Авантех» и «Альтекс». Пассажирам подаются большие автобусы, которые перед каждым рейсом проходят санобработку.

Глава Автограда, выслушав отчет, заметил, что Челны — один из немногих городов, где сохранились дачные перевозки. На них ежегодно из бюджета города выделяется 15 млн рублей.

«Большинство дачников — это пенсионеры. Поэтому к их перевозке мы должны относиться с большим вниманием. Хорошо, что пока нареканий нет. Но надо контролировать качество перевозок. Во сколько там первый рейс отправляется? В семь часов утра? Отлично. Вот по утреннему холодку и пройдитесь по пунктам отправки. Узнайте, выдерживается ли расписание, нет ли нареканий на обслуживание — вежлив ли водитель, насколько чист салон. Я и сам съезжу — пообщаюсь с дачниками. Узнаю, как у них настроение», — сказал Магдеев.