Магдеев раскритиковал депутатов Горсовета Челнов, скрывших доходы

На заседании Горсовета Набережных Челнов заместитель мэра Набережных Челнов Ирина Сагидуллина перечислила имена депутатов, которые скрыли свои доходы, подавая налоговые декларации.

Нарушения в налоговой отчетности за 2020 год допустили руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев, директор филиала АО «Татэнерго» — Нижнекамской ГЭС Илдус Муллагалиев, директор литейного завода КАМАЗа Эдуард Панфилов, коммерческий директор КБК имени С. П. Титова Евгений Залогин и генеральный директор ООО «Челныводоканал» Владислав Гаврилов.

Мэр Челнов подверг критике действия депутатов и их неумение заполнять документы. «У нас коллеги необучаемые что ли? — задал он вопрос Загидуллиной. — Писать не умеют? Как их на работе держит руководство предприятий? Если они писать не умеют?»

Глава города подчеркнул, что руководители коллективов должны быть грамотными людьми с высшим образованием и «определенным интеллектом».

«Друзья мои, ну, вы должны быть примером! Вы же депутаты городского Совета. Никаких оправданий быть не может. Ни к кому из нас! Все мы знали, куда шли, что придется отчитываться по доходам и расходам. Мы публичные люди — нас всего на 532 тыс. 45 человек. Все шли добровольно! Вели активную выборную кампанию», — заметил мэр.

После этого Магдеев поставил задачу больше обучать депутатов горсовета.

«Это не красит ни Горсовет, ни Вас, Ирина Алексеевна, как заместителя мэра. Понятно, Вы не можете быть за ними нянькой. Значит, нужно больше обучать, показывать, как нужно отчитываться, — обратился мэр к своему заму. — Тем более многие депутаты работают не первый созыв. Странно было читать это представление, и, честно говоря, стыдно за вас, коллеги. И перед республикой, и перед городом. Как будто я сам совершил нарушение. Это для всех должно быть уроком <...> Стыд и позор!»

Информацию о депутатах, неверно подавших декларацию о доходах, раскрыл главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».