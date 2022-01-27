Магдеев раскритиковал челнинцев, которые приходят на работу с температурой

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подверг критике тех работников, которые приходят в коллектив с температурой и насморком. Он заметил, что ситуация в городе по Covid-19 остается напряженной.

«Убедительная просьба! Не упрощайте все необходимые меры по защите здоровья родных и работников в коллективах, — обратился он к депутатам на горсовете. — Особенно это касается тех, кто приходит на работу и проявляет определенный шаг в части того, что без них эта работа не будет выполнена. С температурой и с насморком. Все это — и для коллектива, и для окружающих очень печально может закончиться».

Магдеев отметил, что ранее им даны поручения, прежде всего школам и детским садам, по усилению утренних фильтров.

«Мы видим определенный рост и среди детей, и среди взрослых. Поэтому просьба — не рисковать ни собственным здоровьем, ни здоровьем своих родных. Когда достигнем пика — пока никто не знает», — отметил он.