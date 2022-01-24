Магдеев объяснил ситуацию с жительницей дома 48/20, жалующейся на ремонт после взрыва

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ситуацию с пожилой жительницей дома 48/20, которая после заселения продолжает жить в общежитии КАМАЗа. Она аргументируеб это тем, что в квартире нет мебели, а ремонт доделан не до конца.

По словам мэра, данная квартира не имеет никакого отношения к 11-му подъезду, в котором произошел взрыв, но при этом она была абсолютно непригодна для жилья.

«В соседнем подъезде выявили квартиру, которая была, к сожалению, в силу жизненных обстоятельств была захламлена. Это квартира никакого отношения не имела к взрыву. Там (в соцсетях — прим. Т-и) написали: женщина, мол, живет в общежитии, однако когда начали изучать этот вопрос, выяснили, что тут неблагоприятная жизненная ситуация. Вычистили, вымыли, полностью эту квартиру отремонтировали, закрыли долги по квартире — а это более 200 тыс. рублей», — рассказал Магдеев.

Градоначальник подчеркнул, что неразрешимых проблем не бывает. «На то мы и органы власти управления, чтобы пропускать через себя все эти жизненые вопросы, которые есть у граждан, и решать их», — резюмировал мэр.

Дом 48/20 пострадал от взрыва бытового газа 25 октября. Жильцы вернулись свои обновленные квартиры перед Новым годом.